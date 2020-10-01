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«Лена считала, что песня „Мадонна“ посвящена ей. Это неправда»: Крутой рассказал о первом браке 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Лена считала, что песня „Мадонна“ посвящена ей»
Фото: Globallookpress.com
Композитор Игорь Крутой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом неудачном браке. Он был женат 16 лет на Елене Крутой. В этом союзе родился их общий сын Николай. Игорь Крутой и Борис Корчевников. Фото: Кадр из программы "Судьба человека"
«Мы познакомились в Ленинграде. Она пришла однажды к нашему басисту в гости. Мы тогда выступали с нашим музыкальным коллективом. Басист взял меня с собой в какой-то ресторан. Уже на третьем свидании я предложил выйти за меня замуж. Она не стала отвечать согласием. Предложила повстречаться. А потом уже сама предложила сыграть свадьбу. Мне было всего 25 лет, когда у нас родился сын Коля».
Как отметил Крутой, в какой-то момент они с женой поняли, что не смогут быть вместе.
«Молодые люди разводятся время от времени. Мы не могли сохранить наши отношения. Можно было продлить наш союз, но ненадолго. У нас были материальные затруднения. Должна была быть нереальная любовь, чтобы их преодолеть, но мы не смогли. Потом она пыталась возродить отношения. Но я уже не хотел. Я написал песню «Мадонна» Лена считала, что она посвящена ей, но это не так. Я хотел найти человека, которого буду любить и который будет любить меня. Мы встречались в будущем на днях рождения сына, но я не могу сказать, что мы дружим. Это было бы неправдой», — заявил Крутой.
Напомним, что Игорь Крутой один из самых выдающихся российских композиторов. Он является народным артистом России и Украины. А также лауреатом премии Ленинского комсомола.
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