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Таюрская показала возможную новую пассию Прусикина 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Журналисты выдвинули новую версию о том, с кем встречается фронтмен Little Big Илья Прусикин после развода с женой. И это не его коллега по группе Софья Таюрская. Как пишет Cosmopolitan, последняя недавно опубликовала в соцсетях несколько кадров, на которых ее музыкальный напарник запечатлен в компании с актрисой Ксенией Красовской.
Таюрская как будто специально сняла несколько коротких роликов, на которых видно, как Прусикин мило общается с новой пассией. Позже они сфотографировались все втроем, и певица выложила этот снимок с хештегом #теперьможно. Прямых указаний на то, что лидер Little Big закрутил роман с актрисой нет, однако после его развода фанаты группы яро обсуждали, что именно Таюрская стала причиной расставания музыканта с женой. Не пытается ли Софья сейчас указать поклонникам на ту, кто на самом завладела сердцем Ильи?
@aleksaksu
Добавим, что Ксения Красовская снималась в сериалах и в рекламе. Она является давней подругой Марины Кравец.
К слову, Илья Прусикин и его жена-блогер Ирина Смелая официально объявили о своем расставании 31 августа, выложив видео, на котором с улыбками и шуточками рассказали, что решили остаться просто друзьями и будут продолжать воспитывать общего сына Добрыню. Причиной развода супруги назвали то, что из-за гастролей у них фактически были отношения на расстоянии, а они презирают подобный формат.
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Звёзды , Видео , Илья Прусикин , Ирина Смелая , Марина Кравец , Cosmopolitan
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