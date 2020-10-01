Крутой рассказал, как ему досталась квартира в Москве 

— Мы с Евгением Павловичем Леоновым сдружились в совместных творческих поездках. Он ко мне отнесся по-отечески. Как-то в разговоре Леонов узнал, что у меня нет своего жилья и решил помочь. Мы с ним и Валентиной Толкуновой приехали на прием к председателю райисполкома. Леонов сазу упал на колени, потом выяснилось, что у него это отработанный прием — он таким образом выпросил много квартир актерам. Председатель обалдел и бросился поднимать Народного артиста СССР. Леонов сказал ему, что встанет только, если мне дадут квартиру, — рассказал Крутой.