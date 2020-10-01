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Крутой рассказал, как ему досталась квартира в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Крутой рассказал, как ему досталась квартира в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Композитор Игорь Крутой в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как делал свои первые шаги в Москве. Он много лет снимал жилье вместе с женой и маленьким сыном, из которого их часто выгоняли за неуплату. Получить первую столичную квартиру музыканту помог актер Евгений Леонов, который буквально встал на колени перед чиновником.

— Мы с Евгением Павловичем Леоновым сдружились в совместных творческих поездках. Он ко мне отнесся по-отечески. Как-то в разговоре Леонов узнал, что у меня нет своего жилья и решил помочь. Мы с ним и Валентиной Толкуновой приехали на прием к председателю райисполкома. Леонов сазу упал на колени, потом выяснилось, что у него это отработанный прием — он таким образом выпросил много квартир актерам. Председатель обалдел и бросился поднимать Народного артиста СССР. Леонов сказал ему, что встанет только, если мне дадут квартиру, — рассказал Крутой.

Он добавил, что в течение месяца ему нашли коммунальную квартиру, где выделили 18-метровую комнату. Тут же же по соседству стал жить Александр Серов, с которым композитор давно дружил и работал. Крутой сразу купил в свою первую квартиру пианино и раскладушку на первое время.

— Это была моя первая площадь в Москве, моя первая крепость. Когда я зашел в эту комнату, очень волновался — понимал, что теперь я ни от кого не завишу, — вспомнил музыкант.

Артист отметил, что всю жизнь будет благодарен Евгению Леонову и Валентине Толкуновой. Крутой до сих пор дружит со вдовой актера — Вандой Стойловой.
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Звёзды , Александр Серов , Игорь Крутой , Евгений Леонов , Валентина Толкунова
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