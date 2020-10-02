Лысый король: Филипп Киркоров стремительно стареет

Российский артист Филипп Киркоров любит наряжаться и эпатировать публику. В этот раз отечественный поп-король отправился на вечеринку GQ. Для мероприятия он выбрал костюм, а образ дополняли косички с отросшими седыми корнями. Многих поклонников удивило, что Киркоров пришел с серебристыми корнями волос, которых почти никто не видел, но позднее их ждал еще один сюрприз.

Как оказалось, Киркоров начал лысеть, но его проплешину на голове мало кто замечал, вероятно, из-за высокого роста певца. Также некоторые фанаты предполагают, что артист регулярно носит парики, чтобы прикрыть свою настоящую шевелюру.

Многие поклонники обратили внимание, что артист старается не наклоняться и всегда просит снимать себя анфас, всячески избегая вида сбоку или немного сверху. Теперь же стало понятно, почему он так делает.

На одном из видео заметно, что на макушке Киркорова почти нет волос, а лысину прикрывают куцые косички-дреды. Фанаты посчитали, что мастер по волосам старался как мог, чтобы прикрыть лысеющую голову звезды.

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