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Крутой высказался об аварии с пьяным Ефремовым 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Крутой высказался об аварии с пьяным Ефремовым
Фото: Teleprogramma.pro
Наступивший октябрь навеял на музыканта Игоря Крутого ностальгию. На своей странице в Instagram он предался воспоминаниям о том, как выступал однажды с Михаилом Ефремовым на сцене. Композитор аккомпанировал актеру, играя мелодию «Ты в моем сентябре», а скандальный артист читал стихотворение Сергея Есенина.

«Как быстро все проходит… И наша любовь, и наш восторг, и поклонение любимым актерам, и сентябрь», — написал Крутой. И отметил: «Говорят, понять — наполовину простить. Не мне судить. Он сам себя, наверное, никогда не простит! Мне просто очень жаль еще одну затерявшуюся судьбу».

Музыкант подчеркнул, что не хотел бы вступать в дебаты по поводу ситуации, в которой оказался Ефремов — устроил пьяную аварию в начале лета, в которой погиб человек. И все же считает его «внутри очень чистым парнем и не менее талантливым актером».
Напомним, суд отправил Михаила Ефремова за решетку в колонию общего режима на 8 лет. Известно, что Заслуженный артист России сменил адвоката и подал несколько апелляций, чтобы снизить себе наказание.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Сергей Есенин , ФСИН
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