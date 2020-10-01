Крутой высказался об аварии с пьяным Ефремовым 

«Как быстро все проходит… И наша любовь, и наш восторг, и поклонение любимым актерам, и сентябрь», — написал Крутой. И отметил: «Говорят, понять — наполовину простить. Не мне судить. Он сам себя, наверное, никогда не простит! Мне просто очень жаль еще одну затерявшуюся судьбу».