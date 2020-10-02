Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Ирина Слуцкая заявила, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за неизлечимого заболевания.
В 2003 году спортсменке поставили диагноз системное ревматоидное заболевание.
"К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами", — приводит слова Слуцкой Teleprogramma.pro.
Бывшая фигуристка является двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой первенств Европы и четырехкратной победительницей финалов серии Гран-при.
Ранее Слуцкая поделилась мнением о возвращении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.