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Слуцкая вынуждена принимать гормоны из-за неизлечимой болезни 

Газета.Ru и ещё 15 3 часа назад
Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни
Фото: Газета.Ru
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Ирина Слуцкая заявила, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за неизлечимого заболевания.
В 2003 году спортсменке поставили диагноз системное ревматоидное заболевание.

"К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами", — приводит слова Слуцкой Teleprogramma.pro.

Бывшая фигуристка является двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой первенств Европы и четырехкратной победительницей финалов серии Гран-при.
Ранее Слуцкая поделилась мнением о возвращении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.
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Звёзды , Другое , Евгения Медведева , Ирина Слуцкая , Этери Тутберидзе
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