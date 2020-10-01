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«Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее» 

ИД «Собеседник» 33 минуты назад
«Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее»
Фото: ИД "Собеседник"
Папа певицы подтвердил слова Кудрявцевой об издевательствах над умиравшей Жанной и рассказал о чудовищной тайне Шепелева.
В недавнем интервью Ксении Собчак Лера Кудрявцева проговорилась о том, что знает очень неприятную тайну о Дмитрии Шепелеве. Ведущая шоу «Секрет на миллион» призналась: она ненавидит возлюбленного своей покойной подруги Жанны Фриске из-за того, что он издевался над певицей.
В чем именно заключалось жестокое отношение к Жанне и какую тайну скрывает Шепелев, корреспондент Sobesednik.ru спросила у папы певицы — Владимира Фриске.
— Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее разными словами. Говорил ей: «Ты страшная, никому не будешь нужна!» — вздыхает Владимир Борисович.

Если моя дочь у него что-то просила, он это делал, но с большой неохотой и сарказмом. Спрашивал у всех: «Сможет ли Жанна вернуться в свою прежнюю форму, стать такой же красивой, как до болезни?» Когда врач ему ответила «нет», он вообще перестал в комнату к Жанне заходить.

Приезжал к нам только ради того, чтобы с ребенком увидеться, — говорит отец певицы. — Собственно, и сама Жанна уже не хотела видеть Шепелева, так как уже поняла на тот момент, что это очень жестокий человек.
Владимир Фриске очень жалеет о том, что об издевательствах Шепелева над дочерью узнал слишком поздно.

— Оказывается, он ее оскорблял еще в Америке и в Риге, куда он с ней ездил (в США Жанна проходила лечение, а в Латвии — курс реабилитации. — Прим. Sobesednik.ru), — продолжает папа покойной знаменитости.

Об этом знали друзья Жанны — та же Лера Кудрявцева, Ольга Орлова, подруга Ксюша, Влад Лисовец. Они говорили об этом моей жене Ольге — маме Жанны, а от меня скрывали. Так как понимали: если я узнаю, могу с Шепелевым что-то сделать прямо на месте! До конца своей жизни его не прощу!
Владимир Борисович уверяет, что знает тайну Шепелева не хуже Леры Кудрявцевой, но пока раскрывать ее не хочет.

— Дело в том, что с этой тайной связаны еще кое-какие люди, поэтому об этом пока не надо говорить, — сказал Sobesednik.ru отец Фриске. — Если надо будет, Лера сама расскажет. Хотя все равно со временем все выйдет наружу, и все всё узнают!

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Звёзды , Жанна Фриске , Ксения Собчак , Дмитрий Шепелев , Лера Кудрявцева , Влад Лисовец , Ольга Орлова , ИД "Собеседник"
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