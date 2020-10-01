Композитор Игорь Крутой стал гостем программы "Судьба человека", Среди прочего пианист рассказал и о своей первой супруге. С Еленой Игорь Крутой был в браке 16 лет, но их пара не прошла проверку на прочность — они развелись. У них есть общий сын Николай.

Крутой рассказал, что познакомился со своей первой женой в Ленинграде через общий знакомых-музыкантов:

"Уже на третьем свидании я предложил выйти за меня замуж. Она не стала отвечать согласием. Предложила повстречаться. А потом уже сама предложила сыграть свадьбу. Мне было всего 25 лет, когда у нас родился сын Коля".

Потом, по рассказам композитора, начались бытовые неурядицы, в семье возникли финансовые затруднения, а на этом фоне — постоянные ссоры. Елена и Игорь решились на развод.

"У нас были материальные затруднения. Должна была быть нереальная любовь, чтобы их преодолеть, но мы не смогли. Потом она пыталась возродить отношения. Но я уже не хотел",

— сказал Крутой.

Также он отметил, что долгие годы считалось, что песня "Мадонна" посвящена Елене, но сам композитор отметил, что это не так. Он также рассказал, что ему порой и сейчас приходится пересекаться с бывшей женой, например, на дне рождения сына, но друзьями они друг друга назвать уже не могут.