Линда объяснила, почему рассорилась с Фадеевым

Как заметила Линда, в какой-то момент дружбе пришел конец. Однажды ее отец понял, что назревает кризис. Он предложил Фадееву переписать не него студию, чтобы тяжелые времена не затронули его компанию. Платить за ее содержание должен был дальше уже сам Фадеев. В этот момент продюсер, как сказала Линда, понял, что «легкие гарантированные финансовые потоки меняют свое русло». Вскоре он просто пропал из жизни Линды, а когда снова вышел на арену, то стал распространять про нее слухи. Якобы она наркоманка. По словам Линды, Фадеев самовлюбленный тип, с которым сложно сотрудничать.