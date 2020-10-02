Полина Гагарина купила себе новый дом после развода 

Певица Полина Гагарина удивила поклонников новым жильем. Артистка опубликовала фото, где позирует на фоне вагончика. «Мой новый дом — на колесах. Очень удобно, где остановился — там и спишь», — подписала снимок певица. Полина Гагарина в новом доме

«Как я вас понимаю! Я 16 лет на колёсах — пять стран, собираюсь в шестую», «Покажите, что внутри», «Мы живем в Берлине, все на таких путешествуют, а иногда даже живут. Мы тоже мечтаем приобрести» «Сейчас хейтеры начнут писать, что бывший муж Дмитрий Исхаков без дома оставил! Поля, неужели фильм? Или сериал?» — прокомментировали поклонники.

Гагарина на вопросы не ответила, но, судя по всему, у певицы сейчас невероятно много работы и для нее очень важно передвигаться с комфортом..

После того, как на карантине многие звезды несколько месяцев просидели без гастролей и съемок, а соответственно и без заработка, возвращение своего насыщенного графика они называют самым долгожданным событием.