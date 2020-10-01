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СМИ: Ди Каприо впервые станет отцом

Стелла Шмель
1 час назад
Американский актер Леонардо Ди Каприо впервые станет папой. Такая информация появилась в ряде иностранных изданий.
Ди Каприо состоит в отношениях с Камилой Морроне, которая, по слухам, находится в интересном положении.
Анонимный источник таблоида Gossipcop прокомментировал появившуюся информацию.
"Не удивительно, что Морроне беременна, ведь актеру давно пора задуматься о детях!".
По слухам, друзья актера рады выбору Ди Каприо. Якобы она вполне может стать "той самой девушкой", с которой Леонардо захочет встретить старость.
Ранее "Рамблер" писал, что Игорь Крутой рассказал о первом браке.
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