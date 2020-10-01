СМИ: Ди Каприо впервые станет отцом

Ди Каприо состоит в отношениях с Камилой Морроне, которая, по слухам, находится в интересном положении.

По слухам, друзья актера рады выбору Ди Каприо. Якобы она вполне может стать "той самой девушкой", с которой Леонардо захочет встретить старость.