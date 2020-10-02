Звезда «Холостяка» Наталья Горожанова родила дочь 

Наталья Горожанова родила от бывшего возлюбленного Равшаны Курковой.

Об этом Наталья сама сообщила поклонникам и выложила первые фотографии из роддома с новорожденной малышкой. Горожанова принимает поздравления от поклонников и друзей и с нетерпением ждет момента, когда ее выпишут из роддома.

«Вот это да! У меня теперь есть семья — Евангелина Станиславовна»,

— поделилась своими эмоциями Наталья.

«Это такое счастье! Берегите свою семью и наслаждайтесь каждым мгновением», «Здоровья маме и малышке. Будьте всегда счастливы», — пишут в комментариях поклонники.

@gorozhanova