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Звезда «Холостяка» Наталья Горожанова родила дочь 

Экспресс газета и ещё 2 3 часа назад
Звезда «Холостяка» Наталья Горожанова родила дочь
Фото: Экспресс газета
Наталья Горожанова родила от бывшего возлюбленного Равшаны Курковой.
Об этом Наталья сама сообщила поклонникам и выложила первые фотографии из роддома с новорожденной малышкой. Горожанова принимает поздравления от поклонников и друзей и с нетерпением ждет момента, когда ее выпишут из роддома.

«Вот это да! У меня теперь есть семья — Евангелина Станиславовна»,

— поделилась своими эмоциями Наталья.
«Это такое счастье! Берегите свою семью и наслаждайтесь каждым мгновением», «Здоровья маме и малышке. Будьте всегда счастливы», — пишут в комментариях поклонники.
@gorozhanova
Отцом малышки стал бывший молодой человек Равшаны Курковой — Стас Румянцев. Наталья долгое время скрывала своего возлюбленного от поклонников, но перестала это делать сразу после того, как объявила, что ждет ребенка. Беременность Горожановой протекала не самым лучшим образом: будущая мама заболела коронавирусом и очень переживала за состояние дочери. К счастью, малышка родилась здоровой.
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Звёзды , Красивые девушки , Стас Румянцев
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