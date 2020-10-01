Таюрская показала возможную новую пассию Прусикина 

Фронтмен Little Big Илья Прусикин и его жена-блогер Ирина Смелая объявили о своем расставании 31 августа. На днях журналисты выдвинули новую версию о том, с кем теперь встречается Прусикин. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

Это случилось после того, как его коллега по группе Софья Таюрская опубликовала несколько кадров в социальных сетях. На них Прусикин запечатлен в компании с актрисой Ксенией Красовской. Позже певица выложила их совместный снимок, подписав хэштегом #теперьможно.

@aleksaksu

Известно, что Ксения снималась в сериалах и рекламе. Она также является давней подругой Марины Кравец

Напомним, что Прусикин и Смелая причиной развода назвали то, что из-за гастролей у них были отношения на расстоянии, что обоих не устраивало. Пара продолжает воспитывать их общего сына Добрыню.