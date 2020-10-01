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Таюрская показала возможную новую пассию Прусикина 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фронтмен Little Big Илья Прусикин и его жена-блогер Ирина Смелая объявили о своем расставании 31 августа. На днях журналисты выдвинули новую версию о том, с кем теперь встречается Прусикин. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.
Это случилось после того, как его коллега по группе Софья Таюрская опубликовала несколько кадров в социальных сетях. На них Прусикин запечатлен в компании с актрисой Ксенией Красовской. Позже певица выложила их совместный снимок, подписав хэштегом #теперьможно.
@aleksaksu
Известно, что Ксения снималась в сериалах и рекламе. Она также является давней подругой Марины Кравец.
Напомним, что Прусикин и Смелая причиной развода назвали то, что из-за гастролей у них были отношения на расстоянии, что обоих не устраивало. Пара продолжает воспитывать их общего сына Добрыню.
Ранее «Рамблер» писал о том, что по сообщению СМИ, ДиКаприо впервые станет отцом.
Звёзды , Видео , Илья Прусикин , Ирина Смелая , Марина Кравец
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