Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Королева узнала всю правду о «пьяной измене» мужа 

ИД «Собеседник» и ещё 1 2 часа назад
Королева узнала всю правду о «пьяной измене» мужа
Фото: ИД "Собеседник"
Певица Наташа Королева получила доказательства того, что между Сергеем Глушко и его «любовницей» не было никакого интима. «Измена» Тарзана Королевой потрясла светскую тусовку. Знаменитости были в ужасе от того, что стриптизер занялся сексом с некой Анастасией Шульженко. Впрочем, известный сексолог и клинический психолог Елена Перелыгина уверена: никакого интима с мужем Королевой у Анастасии не было. Вся эта история всплыла преднамеренно.

— Я как психолог и сексолог хочу сказать, что известным людям, прожившим в браке долгие годы, многие завидуют, — говорит Елена. — И некоторые женщины, которые не могут устроить свою судьбу, не уверены в себе и в своих женских чарах, часто просто из зависти пытаются разбить известную пару. Самопровозглашенная «любовница Тарзана» Анастасия Шульженко — не исключение.

Я детально просмотрела ее поведение, невербальные проявления в жестах, мимике и взгляде. И могу с уверенностью сказать: ее слова о том, что она спала с Тарзаном, — абсолютный блеф. Я абсолютно точно утверждаю, что близости между Анастасией и Сергеем не было.
Когда она говорит про интим с Тарзаном, делает отрицательные движения головой, глазами демонстрирует так называемый «паттерн лжи», — объясняет свои выводы Елена. — Наташа может быть спокойна, во всяком случае, касаемо данного инцидента. Он ей не изменял абсолютно точно.
— Но ведь сам Тарзан признался, что переспал с Шульженко! — напомнили мы сексологу. — По его жестам видно: он сомневается в том, что между ним и Шульженко что-то было.

Возможно, в тот момент он был пьян, поэтому не помнит, что было в действительности, — предполагает сексолог.

На последних видео, которые Тарзан выкладывает в социальных сетях, я вижу, что он сильно страдает и тяжело переживает ситуацию. Он даже осунулся и побледнел. Ему нужно набраться терпения и выдержки. Жизнь — это не прямая дорога. Чтобы прожить долгую совместную жизнь, нужно быть гибкими и стрессоустойчивыми. Я вижу, что Сергей боится потерять Наташу. Дай Бог, чтобы в их семье был мир и покой, а все недоброжелатели получили по заслугам.
ИД «Собеседник»: последние новости
Отец Жанны Фриске: Я знаю страшную тайну Шепелева и не прощу его до самой смерти Отец Жанны Фриске: Я знаю страшную тайну Шепелева и не прощу его до самой смерти "Сама на себя не похожа": поклонники не узнали сильно постаревшую Кристину Орбакайте "Сама на себя не похожа": поклонники не узнали сильно постаревшую Кристину Орбакайте "Боря на тележке": Садальский показал больного Краснова в инвалидном кресле. Фото "Боря на тележке": Садальский показал больного Краснова в инвалидном кресле. Фото
Женский форум
Звёзды , Другое , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Друг семьи пояснил, почему Королева простила Тарзана
Друг семьи пояснил, почему Королева простила Тарзана
Орлова рассказала о своих личных запретах
Орлова рассказала о своих личных запретах
«Это должен испытать каждый мужчина»
«Это должен испытать каждый мужчина»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Названы продукты, которые должны есть люди после 40
03:23
Названы продукты, которые должны есть люди после 40
Еда
Британка рассказала, как в 55 выглядеть на 30
06:36
Британка рассказала, как в 55 выглядеть на 30
Красота
Определен первый признак качественного зеленого чая
02:35
Определен первый признак качественного зеленого чая
Еда
Опытные дачники раскрыли, как надо хранить картошку
02:31
Опытные дачники раскрыли, как надо хранить картошку
Дом и сад
Таюрская показала возможную новую пассию Прусикина
01:05
Таюрская показала возможную новую пассию Прусикина
Звёзды
26-летняя девушка обзавелась талией, как у дошкольницы
00:50
26-летняя девушка обзавелась талией, как у дошкольницы
Красота
Самые громкие измены российского шоу-бизнеса
11:36
Самые громкие измены российского шоу-бизнеса
Любовь Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение