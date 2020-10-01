Королева узнала всю правду о «пьяной измене» мужа 

Певица Наташа Королева получила доказательства того, что между Сергеем Глушко и его «любовницей» не было никакого интима. «Измена» Тарзана Королевой потрясла светскую тусовку. Знаменитости были в ужасе от того, что стриптизер занялся сексом с некой Анастасией Шульженко . Впрочем, известный сексолог и клинический психолог Елена Перелыгина уверена: никакого интима с мужем Королевой у Анастасии не было. Вся эта история всплыла преднамеренно.

— Я как психолог и сексолог хочу сказать, что известным людям, прожившим в браке долгие годы, многие завидуют, — говорит Елена. — И некоторые женщины, которые не могут устроить свою судьбу, не уверены в себе и в своих женских чарах, часто просто из зависти пытаются разбить известную пару. Самопровозглашенная «любовница Тарзана» Анастасия Шульженко — не исключение.

Я детально просмотрела ее поведение, невербальные проявления в жестах, мимике и взгляде. И могу с уверенностью сказать: ее слова о том, что она спала с Тарзаном, — абсолютный блеф. Я абсолютно точно утверждаю, что близости между Анастасией и Сергеем не было.

Когда она говорит про интим с Тарзаном, делает отрицательные движения головой, глазами демонстрирует так называемый «паттерн лжи», — объясняет свои выводы Елена. — Наташа может быть спокойна, во всяком случае, касаемо данного инцидента. Он ей не изменял абсолютно точно.

— Но ведь сам Тарзан признался, что переспал с Шульженко! — напомнили мы сексологу. — По его жестам видно: он сомневается в том, что между ним и Шульженко что-то было.

Возможно, в тот момент он был пьян, поэтому не помнит, что было в действительности, — предполагает сексолог.

На последних видео, которые Тарзан выкладывает в социальных сетях, я вижу, что он сильно страдает и тяжело переживает ситуацию. Он даже осунулся и побледнел. Ему нужно набраться терпения и выдержки. Жизнь — это не прямая дорога. Чтобы прожить долгую совместную жизнь, нужно быть гибкими и стрессоустойчивыми. Я вижу, что Сергей боится потерять Наташу. Дай Бог, чтобы в их семье был мир и покой, а все недоброжелатели получили по заслугам.