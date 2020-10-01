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«Две комы и инфаркт — я понял, пора тормознуть» 

Sport24 53 минуты назад
«Две комы и инфаркт — я понял, пора тормознуть»
Фото: Sport24
Стас Пьеха выступает на сцене с 16 лет, а в этом году артист отметил 40-летие. Имя популярного артиста всегда появляется в прессе, хотя поводы бывают не самые приятные. Несколько лет назад певец признался в наркозависимости, которая довела до реанимации.
В откровенном интервью Sport24 Стас Пьеха рассказал о двух инфарктах, отношении к алкоголю и внутренней силе.

Про зависимость и наркотики

Часто человек приходит к здоровому образу жизни, потому что не остается другого выхода. Я — зависимый человек: у меня не получается употреблять по чуть-чуть, потому что я открываю ящик пандоры, и начинаются проблемы. Я это признаю, не прикасаюсь к алкоголю, а если чувствую желание — использую другие механизмы: отвлекаюсь, анализирую ситуацию и себя в ней, общаюсь с друзьями, которые много лет остаются чистыми.
Зависимость и деструктивное мышление закладываются либо генетически, либо в детстве, семье или социуме через эмоциональное состояние, общение, игнорирование детей. Ребенок не чувствует безусловную любовь от родителей, не умеет принимать и любить себя, ему становится тяжело, и он начинает обезбаливаться.
Зависимость — это жизнь из боли, страдания и пустоты. Я много лет жил в этих мучениях, прежде чем удалось что-то поменять: до сих пор нахожусь в поисках надежды и облегчения. Наркотики и алкоголь быстро теряют силу, перестают обезболивать, и наступает самый страшный момент: ты не можешь жить без них, но не можешь и с ними. Получается тупик длиною в десяток лет, который заканчивается печально.
Если хочется выпить — ты пытаешься уйти от неудобных чувств и ощущений. Для меня это норма, которая идет фоном. Но я знаю о последствиях: один бокал — не про меня. Сколько бы раз я ни пытался это сделать, в лучшем случае оказывался под капельницей. Эта история не про то, что я такой умный. Таким решениям предшествовали две юношеских комы и один взрослый инфаркт — после этого я понял, что пора тормознуть. Для большинства это не доходит никогда.
Тебя никто не тащит на вечеринки против воли. Люди из шоу-бизнеса знают: я — человек определенного психотипа и не посещаю мероприятия, где пьют алкоголь. Все относятся к этому уважительно и понимают, если я не иду на день рождения или свадьбу. Это не значит, что мне все равно: я поздравляю, поддерживаю, помогаю, но не провоцирую себя. Сначала кто-то обижался, потом привыкли. Я живу не для того, чтобы кому-то нравиться: я пытаюсь быть счастливым для себя.

Про здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни — это не про спорт, а про потребность слышать и удовлетворять организм. Люди гонятся за достижениями и в этом потоке не слышат себя, а в какой-то момент организм «кричит» и заявляет о себе — так было у меня. Например, я работаю, езжу по турам, занимаюсь спортом и не замечаю, что очередную ночь сплю по три часа. Начинаются панические атаки, появляется нервозность, а я не понимаю: в чем дело? Я на ЗОЖе, не бухаю, не тусуюсь по ночам, но я просто забил на базовые потребности организма: сон, отдых, массаж, медитации.

Питание, диеты и срывы

Когда живот позволяет — могу что угодно. Иногда живот «отказывает», и я придерживаюсь диетического питания. Есть такая штука в медицине, называется «Пятый стол» — это и есть мое здоровое питание.
Бывают дни, когда чувствую себя опустошенным, и я «заедаю» это состояние. Покупаю чипсы, сладкий попкорн, голландские вафли. Такое случается пару раз в неделю и я даже не пытаюсь это контролировать.
У меня есть правило: жить на троечку. Хоть я и раздолбай, но у меня есть синдром отличника. Эта вечная гонка перфекциониста мешает делать «хорошо» — всегда хочется лучше. Я пришел к психологическому приему, что надо «жить на троечку»: ты разрешаешь себе что-то делать не идеально, снижаешь градус ответственности и требования к себе, в итоге, делаешь намного круче. Я даже могу разрешить себе отработать концерт «на троечку», который получается на пять с плюсом. Так во всем: ты пыхтишь, пытаешься, рвешься, а надо просто снизить важность дела, и все получится.

Про бокс, агрессию и пилотирование самолета

Больше двадцати лет назад я занимался гиревым видом спорта и за долгие годы добился довольно атлетичного тела, теперь работаю над качеством и выносливостью. Были спортивные достижения, которыми гордился: я подтягивался десять раз широким хватом с 50 килограммами на поясе. Учитывая собственный вес, получалось 130 килограмм.
По натуре я не просто экстремал: я — безумный человек! Я управлял самолетами со вторым пилотом, мы практиковали элементы высшего пилотажа: петли, бочки, штопор. Я горжусь, что в 38 лет осуществил мечту и пришел в бокс. Тренер считает меня способным: могу навалять ребятам моложе.
Ударный спорт, где можно кого-то побить — лучший способ справляться со стрессом. Бокс — крутая штука для работы с подавленным гневом, который я не умею проявлять: либо сразу «взрываюсь», либо коплю гнев, и все равно «взрываюсь». Поэтому учусь не проглатывать обиды, а после — бить в морду, а обозначать границы и решать вопросы разговором, как только появляется импульс. Вот футбол, хоккей и фигурное катание не смотрю — не люблю мельтешение.
Агрессии во мне — до фига и больше. Она снижается в рамках спорта: подрался, поспаринговал, пожал руку — и на душе спокойней. Люблю следить за боевыми искусствами: за боксом и ММА. Особенно нравится направление Pop MMA, где молодые ребята делают промоушены на голых кулаках. Больше всего нравится TopDog — парень с улицы, который стал популярным и сделал свой промоушен.
Из спортсменов общаюсь с Димой Кудряшовым: познакомились около боксерского клуба и, оказалось, у нас много схожих ценностей. Мне нравятся гениальные украинские боксеры: Александр Усик, Василий Ломаченко, дагестанские парни: Магомед Исмаилов, Хабиб Нурмагомедов. Одним из лучших в России считаю Владимира Минеева — первокласснейший спортсмен.

Любовь к себе и духовность

Если прислушаться к себе, вы услышите не только потребности тела, но сознания и души. Во мне есть внутренний незрелый ребенок, который хочет играть, плакать, смеяться, грустить. Но я же мужик: не всегда легко «услышать» потребности этого ребенка.
Я стараюсь быть в процессе выздоровления и избавляться от зависимого мышления, которое призывает к самоуничтожению. Мне помогает самоанализ, встречи с ребятами, которые выздоравливают — мы делимся переживаниями и опытом. Дважды в неделю общаюсь с психологом, выступаю спикером на разных встречах — это особенно заряжает меня надеждой. Иногда медитирую — правда, сейчас подзабил. Медитации и аффирмации — классные штуки, они всегда работают, это я словил какое-то напряжение и соскочил, надо бы вернуться к этому.
Люди странно устроены: занимаются спортом, стригут волосы, ходят на маникюр, закачивают носы, губы, делают смешные лица и думают, что становятся лучше и счастливее. Чаще наоборот: это делает их смешными и нелепыми. При этом мало кто задумывается о ментальном здоровье или работе с психологом. Хотя, можно ходить на профессиональные консультации, разбирать свое детство, прорабатывать барьеры и комплексы, «переписывать» мышление — именно это помогает принимать и любить себя, а не какие-то внешние хирургические меры.

Отношения с сыном

Я — дистанционный отец, и последние полгода, из-за пандемии, общаюсь с сыном только по видео. Мы живем в разных городах, но я всегда стараюсь выслушивать его, помогать. Мне самому не хватает зрелости: в каких-то вопросах чувствую себя слишком взрослым, а где-то проявляются детские реакции: могу психануть, топнуть ногой. Поэтому я сажусь за самоанализ: пишу на бумаге слова, который адресую себе маленькому. Часто, эти самые слова говорю и сыну. Он растет, я все больше его понимаю, и надеюсь, мы найдем совместные хобби, будем вместе заниматься спортом и больше разговаривать.
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