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Борис Моисеев оказался прикован к постели 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Моисеев оказался прикован к постели
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Об этом сообщает «Собеседник».
Артист так и не вернулся к обычной жизни после того, как перенес инсульт. Тамара Пухова, общественный деятель и адвокат, рассказала, что состояние здоровья певца в последние дни заметно ухудшилось.

«Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит», — сообщила Пухова.

Ее слова подтвердила актриса Алена Кравец, знакомая с состоянием певца.
«Борис Моисеев всегда был человеком-фейерверком, человеком-праздником. Его энергия, эпатаж на грани, провокации всегда мне очень импонировали», — отметила Кравец. Она рассказала, что училась у артиста смелости, дерзости и нестандартности. «Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось», — добавила Кравец.
Об ухудшении здоровья Бориса Моисеева стало известно в сентябре. Тогда Татьяна Пухова отмечала, что из-за невозможности выступать певец оказался в трудном финансовом положении.
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Звёзды , Другое , Борис Моисеев , Алена Кравец , Тамара Пухова
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