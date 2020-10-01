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Яна Рудковская вновь стала мамой 

Анастасия Иванова 19 минут назад
Рудковская вновь стала мамой
Фото: @rudkovskayaofficial
Яна Рудковская сообщила радостную новость своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Вот, как снимок подписала Рудковская:

«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко».

@rudkovskayaofficial
Подписчики не заставили себя ждать и мигом отреагировали на новость продюсера:

«Она говорила что не может родить, поэтому прибегли к услугам суррогатной матери».

«ВАУУУ это не розыгрыш?!»

«Вот это поворот».

«Это как и когда».

«Когда успела забеременеть?».

Сама Рудковская комментариев еще не давала, но фанаты пары уверены, что звезда прибегла к услугам суррогатной матери.
Новость дополняется.
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Звёзды , Яна Рудковская
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