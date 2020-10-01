Рудковская вновь стала мамой

Яна Рудковская сообщила радостную новость своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Вот, как снимок подписала Рудковская:
«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко».
@rudkovskayaofficial
Подписчики не заставили себя ждать и мигом отреагировали на новость продюсера:
«Она говорила что не может родить, поэтому прибегли к услугам суррогатной матери».
«ВАУУУ это не розыгрыш?!»
«Вот это поворот».
«Это как и когда».
«Когда успела забеременеть?».
Сама Рудковская комментариев еще не давала, но фанаты пары уверены, что звезда прибегла к услугам суррогатной матери.
Новость дополняется.