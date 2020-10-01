Рудковская вновь стала мамой

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Яна Рудковская сообщила радостную новость своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Вот, как снимок подписала Рудковская:

«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко».

@rudkovskayaofficial

Подписчики не заставили себя ждать и мигом отреагировали на новость продюсера:

«Она говорила что не может родить, поэтому прибегли к услугам суррогатной матери».

«ВАУУУ это не розыгрыш?!»

«Вот это поворот».

«Это как и когда».

«Когда успела забеременеть?».

Сама Рудковская комментариев еще не давала, но фанаты пары уверены, что звезда прибегла к услугам суррогатной матери.

Новость дополняется.