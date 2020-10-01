Популярная нынче услуга помогла многим стать счастливыми родителями.

Полчаса назад знаменитый продюсер опубликовала фото с загадочной подписью. Яна сообщила лишь об имени новорожденного и дате его появления на свет, но больше информации не давала.

В комментариях пользователи Инстаграма гадают, как именно появился на свет четвёртый сын продюсера. Большинство логично склоняются к суррогатному материнству — услуге, которой давно пользуются звезды. В этом материале расскажем о всех, кто появился на свет из утробы донора.

Филипп Киркоров

Дочь и сын певца появились на свет от суррогатной матери. Причём не одной, а двух: они родные по крови, но рожали детей разные женщины, что логично — разница между Аллой-Викторией и Мартином всего в 7 месяцев. Родились наследники в США — в России пока законодательство для отцов-одиночек не такое щадящее.

Сергей Лазарев

По схожему пути пошёл близкий друг Филлипа — певец Сергей Лазарев . Детей ему, как пишет «КП», тоже рожали разные женщины, но биологическая мама была одна. В отличие от Филиппа , факт рождения своих детей Сергей скрывал долгое время. Сына Лазарев показал лишь когда мальчик подрос, а о рождении дочери даже близкие узнали, когда явне исполнился год.

Дмитрий Маликов

С женой Еленой певец давно планировал появление на свет наследника. Сын Марк родился в январе 2018, а радостным событием родители поделились почти сразу. С радостью помогать в уходе за младенцем им стала дочь Стефания, которая на тот момент училась на первом курсе университета. Теперь Марк — любимец всей семьи.

«Во время карантина я не позволял себе хандрить. Потому что у меня есть маленький сын Марк, которому недавно исполнилось 2 года и 7 месяцев. Он меня стимулировал и не давал расслабляться», — отмечал в недавнем интервью Дмитрий

Алла Пугачева

В недавнем интервью Максим Галкин вспоминал, как когда-то Алла спросила его, сможет ли прожить с ним спокойную старость. Обещание обеспечить женщине надежный тыл мужчина сдержал, но спокойствия было не дождаться: на свет появились Лиза и Гарри.

И хотя забота о детях с помощью нянь и многочисленных друзей им давалась довольно просто, все же назвать решение родить детей от суррогатной матери в возрасте артистов соответствующим понятию «спокойной старости» сложно. Но это мы, конечно, шутим: дети у них замечательные! Кто поспорит?