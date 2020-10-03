Ольгу Бузову знает вся страна как яркую инфантильную "блондинку", которая умеет привлекать к себе внимание, но вряд ли сможет кого-то обидеть. Однако на днях фанатов Бузовой удивили сообщения в СМИ о том, что звезду вызвали на бой.
Так, российская боксерша Ангелина Семенова в своем Instagram вызвала на ринг 34-летнюю певицу.
"Надеюсь, ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого. Ты сама сказала, что ты боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!", — заявила 26-летняя боксерша.
Таким образом Семенова отреагировала на идею Бузовой создать реалити-шоу, в котором профессиональные бойцы будут драться с известными блогерами. С таким предложением артистка ранее обратилась к генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву. Тогда звезда заявила, что сама готова выйти на ринг.
После того, как эффектная спортсменка "притянула за слова" звезду российского шоу-бизнеса, многие обратили внимания на саму Семенову. Так длинноволосая боксерша сейчас не испытывает недостатка во внимании со стороны СМИ и простых пользователей Сети. Однако Бузова на вызов пока не ответила.