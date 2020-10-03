Сама Семенова умеет не только бить, но и стоять на сцене в сияющих платьях.

Так, Семенова решила ответить Бузовой, которая ранее заявляла, что сама вышла бы на бой с любым и предложила создать реалити-шоу.

Кто бы мог подумать, что такая нежная красавица призовет Ольгу Бузову на настоящий поединок.

Эта милая девушка не модель, как вы могли бы подумать, а боксерша.

После того, как эффектная спортсменка "притянула за слова" звезду российского шоу-бизнеса, многие обратили внимания на саму Семенову. Так длинноволосая боксерша сейчас не испытывает недостатка во внимании со стороны СМИ и простых пользователей Сети. Однако Бузова на вызов пока не ответила.