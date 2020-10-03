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"Буду бить красиво": русская боксерша назначила Бузовой бой

Диана Товсепова
2 часа назад
Ольгу Бузову знает вся страна как яркую инфантильную "блондинку", которая умеет привлекать к себе внимание, но вряд ли сможет кого-то обидеть. Однако на днях фанатов Бузовой удивили сообщения в СМИ о том, что звезду вызвали на бой.
Эта милая девушка не модель, как вы могли бы подумать, а боксерша.
1/9 Эта милая девушка не модель, как вы могли бы подумать, а боксерша.
Фото: @angelyalyabra_
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26-летняя Ангелина Семенова долгие годы профессионально занимается боксом.
2/9 26-летняя Ангелина Семенова долгие годы профессионально занимается боксом.
Фото: @angelyalyabra_
И, конечно, может похвастаться впечатляющим прессом.
3/9 И, конечно, может похвастаться впечатляющим прессом.
Фото: @angelyalyabra_
И бицепсами.
4/9 И бицепсами.
Фото: @angelyalyabra_
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Однако женственной Семенова быть не перестает.
5/9 Однако женственной Семенова быть не перестает.
Фото: @angelyalyabra_
Кто бы мог подумать, что такая нежная красавица призовет Ольгу Бузову на настоящий поединок.
6/9 Кто бы мог подумать, что такая нежная красавица призовет Ольгу Бузову на настоящий поединок.
Фото: @angelyalyabra_
Так, Семенова решила ответить Бузовой, которая ранее заявляла, что сама вышла бы на бой с любым и предложила создать реалити-шоу.
7/9 Так, Семенова решила ответить Бузовой, которая ранее заявляла, что сама вышла бы на бой с любым и предложила создать реалити-шоу.
Фото: @angelyalyabra_
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Сама Семенова умеет не только бить, но и стоять на сцене в сияющих платьях.
8/9 Сама Семенова умеет не только бить, но и стоять на сцене в сияющих платьях.
Фото: @angelyalyabra_
И, также как бузова, делать пикантные фото в купальниках.
9/9 И, также как бузова, делать пикантные фото в купальниках.
Фото: @angelyalyabra_
Так, российская боксерша Ангелина Семенова в своем Instagram вызвала на ринг 34-летнюю певицу.
"Надеюсь, ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого. Ты сама сказала, что ты боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!", — заявила 26-летняя боксерша.
Таким образом Семенова отреагировала на идею Бузовой создать реалити-шоу, в котором профессиональные бойцы будут драться с известными блогерами. С таким предложением артистка ранее обратилась к генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву. Тогда звезда заявила, что сама готова выйти на ринг.
После того, как эффектная спортсменка "притянула за слова" звезду российского шоу-бизнеса, многие обратили внимания на саму Семенову. Так длинноволосая боксерша сейчас не испытывает недостатка во внимании со стороны СМИ и простых пользователей Сети. Однако Бузова на вызов пока не ответила.
Звёзды,Фото,Умар Кремлев,Ольга Бузова,
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