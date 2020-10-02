Виторган озвучил размер своей пенсии

Как отметил восьмидесятилетний актер, ему жаль, что сегодня все говорят в первую очередь о деньгах, а не о творчестве.

Актер Эммануил Виторган заявил, что получает от государства пенсию, которая его не совсем устраивает. Он уверен, что прожить в России на эти деньги невозможно.

«Вся штука в том, что народным артистам России еще прибавили к пенсии 30 тысяч рублей. В общем, в результате где-то пятьдесят с чем-то тысяч рублей пенсия выходит. Должна быть, конечно, побольше».

Эммануил Виторган Как заметил актер, люди, которые всю жизнь работали на благо страны, должны достойно заканчивать свою жизнь, а не влачить жалкое существование, как это порой сегодня случается. По словам Виторгана, ему горестно, что сегодня все говорят только о деньгах, а о творчестве думают в последнюю очередь, сообщает «Взгляд».

Напомним, что за последние несколько лет в семье Виторгана появилось сразу две наследницы. У них с женой родились дочки Этель и Клара. Сейчас актер проводит с ними все свое свободное время. Он часто выкладывает в соцсети видеозаписи с любимыми девочками.