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«Валентина подает нам знаки с того света» 

Суть событий и ещё 1 2 часа назад
Адвокат семьи певицы Валентины Легкоступовой рассказал о ходе расследования ее безвременной гибели. С момента смерти 54-летней звезды прошло почти два месяца, а вопросов по-прежнему масса.
Интересы детей артистки представляет Сергей Жорин. Ранее он выразил уверенность в том, что звезда эстрады не могла просто так получить такое количество гематом, просто поскользнувшись в ванной (как следует из предварительной версии). Углубившись в расследование, юрист только убедился в своем предположении.
В беседе с журналистами Жорин заявил, что в ванной Валентины Валерьевны не так просто упасть: помещение маленькое. Также адвокат поделился почти мистическим наблюдением. На одном из снимков из ванной он увидел отражение человека. Поначалу он принял женщину на фото за домработницу, а потом понял, что это сама Легкоступова.

«Складывается впечатление, что Валентина Валерьевна подает нам знаки с того света, — заявил защитник интересов семьи артистки в беседе с корр. издания «СтарХит». — Просит, чтобы мы докопались-таки до истины и выяснили, почему она так рано и внезапно умерла».

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Звёзды , Видео , Другое , Сергей Жорин , StarHit
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