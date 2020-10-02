«Валентина подает нам знаки с того света» 

Адвокат семьи певицы Валентины Легкоступовой рассказал о ходе расследования ее безвременной гибели. С момента смерти 54-летней звезды прошло почти два месяца, а вопросов по-прежнему масса.

Интересы детей артистки представляет Сергей Жорин . Ранее он выразил уверенность в том, что звезда эстрады не могла просто так получить такое количество гематом, просто поскользнувшись в ванной (как следует из предварительной версии). Углубившись в расследование, юрист только убедился в своем предположении.

В беседе с журналистами Жорин заявил, что в ванной Валентины Валерьевны не так просто упасть: помещение маленькое. Также адвокат поделился почти мистическим наблюдением. На одном из снимков из ванной он увидел отражение человека. Поначалу он принял женщину на фото за домработницу, а потом понял, что это сама Легкоступова.