Шумиха вокруг «любовного треугольника» между Наташей Королевой , Тарзаном и Анастасией Шульженко продолжает набирать обороты. В беседе с корреспондентом «Рамблера» девушка раскрыла неожиданные подробности о том, как Сергей отзывался о супруге.

По словам Шульженко, они с Глушко редко обсуждали Королеву. Ведь молодым людям было так хорошо вместе, что «раздергивать себя мыслями о другом человеке» никому из них не хотелось.

«Сережа никак о ней не отзывался, как будто ее и нет вовсе. Один лишь раз обмолвился, что она для него — счастливый билет»,

— поделилась Шульженко.

Слова любовницы шоумена подтвердила ее близкая подруга МилаНова. По ее словам, когда Настя была рядом с Тарзаном, ему не хотелось говорить о Наташе. И лишь в одной беседе артист упомянул о существовании супруги.

МилаНова вспомнила, как в одной беседе Сергей заявил, что давным-давно вытащил свой лотерейный билет, в котором выиграл джекпот (конечно, под ним подразумевалась Королева). Поэтому теперь он себе ни в чем не отказывает — даже в Майями постоянно отдыхает.

Сергей утверждал, что понимает, как сильно ему повезло, и не готов рисковать этим. Но Настя настолько его очаровала, что он напрочь позабыл о том, что стоит на кону.