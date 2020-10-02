Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен 

Смотрите видео и узнайте о бурной личной жизни продюсера Бари Алибасова. Сегодня Бари 73 года, несколько лет назад он женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, хотя в последнее время в отношениях супругов произошёл разлад. Брак с Федосеевой-Шукшиной уже шестой в жизни Алибасова, хотя имена первых четырёх жён он предпочитает скрывать, поскольку эти браки были скоротечны. Смотрите видео и узнайте кое-какие подробности закулисной жизни артиста.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Яна Рудковская вновь стала мамой.