Виторган назвал размер своей пенсии 

Народный артист России заявил, что прожить на те деньги, что выплачивает пенсионерам государство, невозможно. Актер высказался на тему выплат в беседе с корреспондентом газеты "Взгляд".

Эммануил Виторган признался, что не вполне доволен размерами своей пенсии:

«Любой пенсионер почти в любой стране скажет сегодня о том, что пенсия, конечно, должна быть побольше. Люди, проработавшие всю свою жизнь и отдавшие своим трудом столько стране, конечно, должны заканчивать свои дни достойно».

При этом Виторган отметил, что сожалеет о том, что в наши дни люди прежде всего думают о деньгах, а не о творчестве. Актер признался, что в этом плане тоже мало отличается от тех артистов, кто принимает участие в различных телешоу или снимается в рекламе. Виторган подчеркнул, что соглашается работать в некоторых проектах лишь из-за того, что ему необходимо содержать семью. На пенсию, разумеется, это сделать невозможно.

Артист признался, что точную сумму своей пенсии он не помнит, поскольку продолжает работать, но уверен, что прожить на эти деньги невозможно.

«Народным артистам России еще прибавили к пенсии 30 тыс. рублей. В общем, в результате где-то 50 с чем-то тысяч рублей пенсия выходит»,

— говорит Виторган.