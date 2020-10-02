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Слуцкая вынуждена принимать гормоны из-за неизлечимой болезни 

Анастасия Иванова 25 минут назад
Слуцкая призналась, что неизлечимо больна
Фото: @slutskayaofficial
Российская фигуристка, которая стала серебрянным призером Олимпийских игр 2002 года призналась в том, что больна неизлечимым заболеванием.
В 2003 году спортсменке поставили диагноз системное ревматоидное заболевание, которое поражает суставы и может довести человека до инвалидной коляски. Теперь ей приходится принимать гормональные препараты, которые замедляют ход болезни.

"К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами", — приводит слова Слуцкой Teleprogramma.pro.

Бывшая фигуристка является двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой первенств Европы и четырехкратной победительницей финалов серии Гран-при.
Ранее "Рамлер" сообщал о том, как тело предупреждает нас о болезнях.
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