Слуцкая призналась, что неизлечимо больна

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Российская фигуристка, которая стала серебрянным призером Олимпийских игр 2002 года призналась в том, что больна неизлечимым заболеванием.

В 2003 году спортсменке поставили диагноз системное ревматоидное заболевание, которое поражает суставы и может довести человека до инвалидной коляски. Теперь ей приходится принимать гормональные препараты, которые замедляют ход болезни.

"К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами", — приводит слова Слуцкой Teleprogramma.pro.

Бывшая фигуристка является двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой первенств Европы и четырехкратной победительницей финалов серии Гран-при.