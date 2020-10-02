Семенович показала, как выглядела в 16 лет

Певица и телеведущая Анна Семенович поделилась в Instagram красивой фотографией, на которой ей всего 16 лет. Как отметила звезда, в те годы у нее был впереди весь ее путь — чемпионаты по фигурному катанию институт, смена карьеры, безумная популярность, сумасшедший график работы.

Как сказала Анна Семенович, тогда у нее еще не было, по сути, ума и она совершала глупые поступки. При этом она любит каждую свою рану и каждую трещинку и ни о чем не жалеет.

@ann_semenovich

«Мой путь тернист, но очень интересен! Конечно я делала глупые поступки, влюблялась в плохих парней и иногда от отчаянья просыпалась среди ночи в холодном поту, но кому это не знакомо? Да и сейчас иногда творю чудеса».

Напомним, что Анна Семенович делала успехи в фигурном катании, но потом резко сменил сферу деятельности. Успехов и огромного признания публики она добилась в группе «Блестящие».

Сейчас звезда снимается в кинофильмах и часто появляется на радиостанциях в различных программах.