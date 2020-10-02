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«Я делала глупые поступки»: Анна Семенович показала, как выглядела в 16 лет 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
Семенович показала, как выглядела в 16 лет
Фото: Globallookpress.com
Певица и телеведущая Анна Семенович поделилась в Instagram красивой фотографией, на которой ей всего 16 лет. Как отметила звезда, в те годы у нее был впереди весь ее путь — чемпионаты по фигурному катанию институт, смена карьеры, безумная популярность, сумасшедший график работы.
Как сказала Анна Семенович, тогда у нее еще не было, по сути, ума и она совершала глупые поступки. При этом она любит каждую свою рану и каждую трещинку и ни о чем не жалеет.
@ann_semenovich
«Мой путь тернист, но очень интересен! Конечно я делала глупые поступки, влюблялась в плохих парней и иногда от отчаянья просыпалась среди ночи в холодном поту, но кому это не знакомо? Да и сейчас иногда творю чудеса».
Напомним, что Анна Семенович делала успехи в фигурном катании, но потом резко сменил сферу деятельности. Успехов и огромного признания публики она добилась в группе «Блестящие».
Сейчас звезда снимается в кинофильмах и часто появляется на радиостанциях в различных программах.
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