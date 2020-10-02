Бывшая жена Прилучного показала толстое лицо

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Самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала серьезным испытанием для каждого в отдельности, а также для многих семейных пар. Выйдя из заточения, многие не смогли сохранить отношения, предпочтя развод. Так поступили прожившие почти 10 лет в браке Павел Прилучный Агата Муцениеце . Они поделили имущество тихо и без суда, а двоих детей стараются видеть одинаково часто, хотя дочь и сын живут с матерью.

Муцениеце теперь живет в московской квартире. Девушка старается уделять активное внимание своей физической форме и совершает ежедневные пробежки. Но одну пропустила.

@agataagata