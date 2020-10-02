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Бывшая жена Прилучного заметно поправилась после развода 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бывшая жена Прилучного показала толстое лицо
Фото: @agataagata
Самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала серьезным испытанием для каждого в отдельности, а также для многих семейных пар. Выйдя из заточения, многие не смогли сохранить отношения, предпочтя развод. Так поступили прожившие почти 10 лет в браке Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Они поделили имущество тихо и без суда, а двоих детей стараются видеть одинаково часто, хотя дочь и сын живут с матерью.
Муцениеце теперь живет в московской квартире. Девушка старается уделять активное внимание своей физической форме и совершает ежедневные пробежки. Но одну пропустила.
@agataagata
Результатом стала фотография, которая наглядно продемонстрировала, что бывает, если игнорировать физкультуру: прибавив себе килограммов на лице, Агата показала себя поправившуюся. «Когда пропустил пробежку», — подписала Муцениеце. Конечно, это шутка. Девушка использовала популярное мобильное приложение, которое сейчас пользуется бешеным спросом: его уже опробовали многие звезды, включая Тину Канделаки.
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Звёзды , Тина Канделаки , Павел Прилучный , Агата Муцениеце
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