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Джигана обвинили в осквернении святилища на Кавказе 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Украинского и российского рэп-исполнителя Джигана обвинили в осквернении святилища Реком, расположенного на Кавказе. Фотографию на фоне святыня рэпер выложил в своем Instagram-аккаунте.
Артист приехал в Северную Осетию после многочисленных скандалов. Рэпер опубликовал фото из Цейского ущелья, где и находится Реком.
Однако подписчики Джигана обратили внимание, что тот не выполнил важное требование о посещении этого места — снимать обувь, спускаясь по паломнической тропе к святилищу. «В это святое место можно, но только мужчинам и босиком», «В обуви на святой Реком нельзя подниматься!» — возмутились пользователи социальной сети.
Ранее Джиган помирился со своей супругой. Оксана Самойлова отказалась от исковых требований в суде.
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Звёзды , Видео , Любовь , Оксана Самойлова
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