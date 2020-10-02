Украинского и российского рэп-исполнителя Джигана обвинили в осквернении святилища Реком, расположенного на Кавказе. Фотографию на фоне святыня рэпер выложил в своем Instagram-аккаунте.

Артист приехал в Северную Осетию после многочисленных скандалов. Рэпер опубликовал фото из Цейского ущелья, где и находится Реком.

Однако подписчики Джигана обратили внимание, что тот не выполнил важное требование о посещении этого места — снимать обувь, спускаясь по паломнической тропе к святилищу. «В это святое место можно, но только мужчинам и босиком», «В обуви на святой Реком нельзя подниматься!» — возмутились пользователи социальной сети.