Актер Макаров закрутил роман с «копией Понаровской»

Актер Алексей Макаров в Instagram разместил кадр с девушкой, которая как две капли воды похожа на эстрадную певицу Ирину Понаровскую . Это звезда одного из сезонов «Холостяка» Снежана Самохина, которая официально замужем. На фотографии сын актрисы Любови Полищук нежно прижимается носом к красавице.

«В глазах померкло малость от такой красоты. Я про интерьер и сервировку, если что».

@makarov_alexey_

«Да это же копия Ирины Понаровской», «Алексей, вы просто светитесь от счастья», «Она действительно, как две капли воды похожа на Понаровскую, а сервировка отдыхает, если что», — отметили в комментариях пользователи.

@irinaponarovskaya

Напомним, что Алексей Макаров в среде шоу-бизнеса слывет известным ловеласом. В первый раз он женился на журналистке Марии Сперанской. Затем взял в жены артистку балета Ольгу Силаенкову.

Его третьей женой стала актриса Екатерина Семенова . Наконец, у него был бурный роман с актрисой Марией Мироновой , которая в отличии от него опровергает факт свадьбы и замужества.