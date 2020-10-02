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Харламов загрустил после развода с Асмус 

Анастасия Иванова 1 час назад
Харламов загрустил после развода с Асмус
Фото: globallookpress.com
Российская певица и модель Анна Калашникова заявила, что комик Гарик Харламов грустит из-за развода с актрисой Кристиной Асмус. Об этом она рассказала "Пятому каналу".
Калашникова побывала в студии Comedy Club, где обсуждали развод Харламова и Асмус. По ее словам, шутки шоумена стали очень неприличными из-за расставания с супругой.
Сам Харламов отметил, что ему не хватает внимания, любви и ласки.
Напомним, что пара заявила о разводе в июне этого года. У них есть дочь Анастасия.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Харламов раскрыл правду об отношениях с Асмус
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Звёзды , Анна Калашникова , Гарик Харламов , Кристина Асмус , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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