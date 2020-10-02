Харламов загрустил после развода с Асмус 

Калашникова побывала в студии Comedy Club, где обсуждали развод Харламова и Асмус. По ее словам, шутки шоумена стали очень неприличными из-за расставания с супругой.

Сам Харламов отметил, что ему не хватает внимания, любви и ласки.

Напомним, что пара заявила о разводе в июне этого года. У них есть дочь Анастасия.