Харламов загрустил после развода с Асмус 

Российская певица и модель Анна Калашникова заявила, что комик Гарик Харламов грустит из-за развода с актрисой Кристиной Асмус. Об этом она рассказала "Пятому каналу".
Калашникова побывала в студии Comedy Club, где обсуждали развод Харламова и Асмус. По ее словам, шутки шоумена стали очень неприличными из-за расставания с супругой.
Сам Харламов отметил, что ему не хватает внимания, любви и ласки.
Напомним, что пара заявила о разводе в июне этого года. У них есть дочь Анастасия.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Харламов раскрыл правду об отношениях с Асмус