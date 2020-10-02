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Пассия Тарзана рассказала, готова ли принять его в случае развода 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Может у него все-таки хватит сил, и он уйдет»
Фото: globallookpress.com
Вся страна активно следит за происходящем в «любовном треугольнике» Наташи Королевой, Тарзана и его любовницы Анастасии Шульженко. Шоумен, признав измену, остался с любимой супругой. Но, как оказалось, молодая девушка не теряет надежды на воссоединение, об этом она рассказала корреспонденту «Рамблера».
Шульженку возмутил вопрос о том, примет ли она Сергея, если Наташа решит уйти от него. Девушка допускает мысль о том, что у него самого хватит сил расстаться с женой.

«Почему вопрос строится "если Королева его бросит"?! Может у него у самого все-таки хватит сил, и он уйдет! Да, я приму его всегда, любого, с Наташей и без, любого! Любимых не выкидывают из души так просто!»,

— заявила Шульженко.
Тем временем подруга девушки МилаНова подчеркнула, что примет любое решение Анастасии. Ведь для нее главное, чтобы Шульженко была счастлива.

«А что касается Сережи — я всех прощаю, прощу и его ужасные слова и поступки в наш адрес»,

— отметила МилаНова.
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Звёзды , Анастасия Шульженко , Наташа Королева
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