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«Прикован к постели, лежит»: стало известно о состоянии Моисеева 

Анастасия Иванова 1 час назад
Моисеев прикован к постели
Фото: globallookpress.com
Стало известно о состоянии перенесшего инсульт певца Бориса Моисеева. Об этом сообщает "Собеседник".
Общественный деятель и адвокат Тамара Пухова рассказала, что состояние артиста ухудшилось в последние дни. Он так и не смог вернуться к обычной жизни.

«Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит», — заявила Тамара Пухова.

Актриса Алена Кравец подтвердила слова адвоката:

«Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось».

Ранее "Рамблер" сообщал, что директор Бориса Моисеева высказался о его бедности.
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Звёзды , Борис Моисеев , Алена Кравец , Тамара Пухова
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