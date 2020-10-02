Стало известно о состоянии перенесшего инсульт певца Бориса Моисеева. Об этом сообщает "Собеседник".
Общественный деятель и адвокат Тамара Пухова рассказала, что состояние артиста ухудшилось в последние дни. Он так и не смог вернуться к обычной жизни.
«Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит», — заявила Тамара Пухова.
Актриса Алена Кравец подтвердила слова адвоката:
«Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось».
Ранее "Рамблер" сообщал, что директор Бориса Моисеева высказался о его бедности.