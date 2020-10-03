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Айзу Анохину осудили за пошлый танец на детской вечеринке 

Passion.ru 13 минут назад
Айза станцевала тверк вместе с детьми.
Айза Анохина весело отметила вместе с детьми детский день рождения. На празднике вместе с малышами Айза станцевала в шариках тверк.
Сыновья Айзы Сэм и Элвис сегодня празднуют день рождения. На самом деле, день рождения только у Элвиса, но Сэм не смог отпраздновать его в мае из-за пандемии, и праздники объединили.
Подписчики Айзы отреагировали на такую вечеринку неоднозначно. Некоторые сочли, что это действительно весело.
Однако большинство комментаторов Айзу осудили. Многие решили, что тверк — не тот танец, который стоит танцевать на детской вечеринке. Другие раскритиковали выбор музыкальной композиции — компания танцевала под песни Инстасамки. Подписчики считают, что слушать такие песни детям точно не стоит.
«Зачем ты пиаришь песни инстасамки? Ты слушала тексты? Зачем тогда было писать пост о недозвездах, зарабатывающих днищем всяким на детях», «Не я всё понимаю, весело👍Но этож детский праздник…Эти телодвижения», «Я одна не понимаю эту моду на попотрясничество на полу?», «Знали бы дети перевод песни», «Понимаю, 19 летние дуры переснимают тикток. Ни какого самовыражения. Но такое делает мама и при детях»
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Звёзды , Видео , Айза Анохина
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