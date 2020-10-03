«Я услышала реакцию Сережи, и мой разум отключился»

Недавно любовница Тарзана Анастасия Шульженко стала гостьей в эфире программы «На самом деле», в ходе которой выяснилось, что девушка не беременна, хотя она убеждала всех в обратном. В беседе с корреспондентом «Рамблера» она призналась, чем руководствовалась, когда шла на шоу и раскрыла подробности того, как началась история ее беременности.

По словам Шульженко, она действительно делала тесты перед тем, как прийти на программу — и оба оказались положительными. Она заверяет, что не пошла бы на телевидение, если бы не была уверена в результате.

«Когда я услышала реакцию Сережи, мой разум отключился. Я не жалею ни о чем. Я бы повторила каждую минуту, проведенную вместе. Если бы не все то, что случилось, я бы продолжала до сих пор наши отношения»,

— заявила Шульженко.

Анастасия признает, что, возможно, она перенервничала и поспешила с выводами, ведь это ее первая беременность. Тем не менее, она сомневается в достоверности теста, сделанного в эфире программы.

«Раз уже на то пошло, критических дней не было до сих пор. А тесту, сделанному в студии, я уже не доверяю»,

— отметила Шульженко.