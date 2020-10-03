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Выяснилось, сколько тратят Ивлеева и Элджей на роскошную виллу на Мальдивах 

WMJ.ru и ещё 4 5 часов назад
Выяснилось, сколько тратит Ивлеева на роскошную виллу
Фото: WMJ.ru
После проведенного в самоизоляции лета звездная пара решила устроить себе романтический отпуск на берегу океана.
В своих Instagram-блогах рэпер Элджей и телеведущая Настя Ивлеева продолжают делиться подробностями своего отпуска. Звездная пара не смогла улететь на море в летние месяцы — сначала из-за огранчиений на перелеты, затем из-за коронавирусной инфекции, которой пара заразилась в июле, а затем из-за съемок Ивлеевой в новом сезоне «Орла и Решки».
Теперь они публикуют в ленте и Stories кадры с отдыха на Мальдивах. В своем аккаунте Ивлеева выложила карусель снимков, на которых запечатлела яхту, романтический завтрак и пляж.
Как сообщает издание RuNews24, пара остановилась в пятизвездочом отеле Lux North Male Atoll, комплексе вилл, расположенном прямо на воде в Индийском океане. Они заселились в самый дорой из доступных особняков, в котором есть собственный коралловый риф, бассейн, площадка для загара, бар и причал для катера.
Площадь виллы составляет почти 1000 кв. м. Стоимость аренды такого номера составляет около 760 тысяч рублей в сутки. Но, судя по тому, что Ивлеева старательно отмечает свою локацию и название отеля в постах, влюбленные, возможно, отдыхают в роскошном отеле по бартеру.
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