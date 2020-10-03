Анна Старшенбаум призналась в коррекции фигуры 

В личном микроблоге актрисы появилась откровенная публикация.

На своей личной странице Анна опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала безупречную фигуру в полупрозрачном платье и призналась, что достигнуть такого результата ей помог пластический хирург.

Анна отметила, что ранее у нее был неприятный опыт корректировки внешности, о чем она очень жалеет. Правда о деталях актриса предпочла умолчать, отметив, что сэкономила бы «много времени, нервов, денег, а главное ЗДОРОВЬЯ», если бы сразу нашла хорошего доктора.

При этом Анна напомнила своим подписчицам о том, как важно принимать себя и заботиться о своем здоровье. Но если уж вы решили что-то в себе изменить, то необходимо искать профессионалов, которые смогут в этом помочь и не навредить.

Дорогие девочки, не повторяйте моих ошибок. Если «что-то» в Вашем прекрасном теле требует «эстетической доработки», которую Вы не в силах исправить своими силами и ищете супер профессионала, ПОЖАЛУЙСТА спросите сперва «совета», а только потом принимайте решение,

— посоветовала своим подписчицам актриса.