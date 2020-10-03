Звезды, которые копируют друг друга

Им просто хочется быть похожими на своих кумиров, просто они не признаются в этом.

Фото: New Magazine New Magazine

Настя Ивлеева и Дуа Липа

Уже давно в сети обсуждают явный плагиат Насти Ивлеевой.

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Девушка всё больше становится похожа на британскую певицу Дуа Липу. Стрижка, окрашивание, стиль Всё очень схоже. Однако сама Настя смеётся над этой ситуацией и не хочет признавать то, что берет пример с Дуа Липы.

Кайли Дженнер и Ким Кардашьян

Кайли Дженнер как и любая младшая сестра хочет быть похожа на старшую. Даже сам супруг Ким Кардашьян – Канье Уэст, как-то обвинил Кайли в том, что она во всём копирует Ким.

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Но Кайли Дженнер этого и не стыдится. А Ким должно быть приятно, что младшая сестра восхищается её стилем.

Полина Гагарина и Дженнифер Лопес

В 2015 году Полина Гагарина представляла Россию на песенном конкурсе “Евровидение”. Её наряд был очень красивым: белое платье с проекцией на подоле. Только вот незадача. У Джей Ло было белое платье с такой же задумкой.

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Гагарину сразу же уличили в плагиате. Но она долго молчать не стала и ответила на нападки. Девушка сказала, что платье было создано специально для неё российским дизайнером, а Лопес не первооткрыватель проекции на платье.

Егор Крид и Джастин Бибер

С того момента, как Крид попал в Black Star, его часто сравнивали с Бибером . Даже называли его русским Джастином Бибером.

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Время идет, всё меняется, но Егор так и остался похож на Бибера. Правда “наш” Бибер более дерзкий.

Джиган и западные рэперы

Всем известно, как Джиган уважает западных рэперов. По всей видимости, даже пытается им подражать.

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Вы видите эти сходства? Нет, не во внешности. Хотя и стиль он тоже позаимствовал. Если взглянуть на тусовки в сториз в Instagram Джигана, то можно заметить, как он копирует стиль и поведение зарубежных рэперов.

Кейт Миддлтон и принцесса Диана

А вот и две любимицы королевской семьи. В сети бурно обсуждают схожий стиль между Кейт и Дианой.

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