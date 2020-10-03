Звезды, которые копируют друг друга

Им просто хочется быть похожими на своих кумиров, просто они не признаются в этом.
Настя Ивлеева и Дуа Липа
Уже давно в сети обсуждают явный плагиат Насти Ивлеевой.
Девушка всё больше становится похожа на британскую певицу Дуа Липу. Стрижка, окрашивание, стиль Всё очень схоже. Однако сама Настя смеётся над этой ситуацией и не хочет признавать то, что берет пример с Дуа Липы.
Кайли Дженнер и Ким Кардашьян
Кайли Дженнер как и любая младшая сестра хочет быть похожа на старшую. Даже сам супруг Ким Кардашьян
– Канье Уэст, как-то обвинил Кайли в том, что она во всём копирует Ким.
Но Кайли Дженнер этого и не стыдится. А Ким должно быть приятно, что младшая сестра восхищается её стилем.
Полина Гагарина и Дженнифер Лопес
В 2015 году Полина Гагарина
представляла Россию на песенном конкурсе “Евровидение”. Её наряд был очень красивым: белое платье с проекцией на подоле. Только вот незадача. У Джей Ло было белое платье с такой же задумкой.
Гагарину сразу же уличили в плагиате. Но она долго молчать не стала и ответила на нападки. Девушка сказала, что платье было создано специально для неё российским дизайнером, а Лопес
не первооткрыватель проекции на платье.
Егор Крид и Джастин Бибер
С того момента, как Крид
попал в Black Star, его часто сравнивали с Бибером
. Даже называли его русским Джастином Бибером.
Время идет, всё меняется, но Егор так и остался похож на Бибера. Правда “наш” Бибер более дерзкий.
Джиган и западные рэперы
Всем известно, как Джиган уважает западных рэперов. По всей видимости, даже пытается им подражать.
Вы видите эти сходства? Нет, не во внешности. Хотя и стиль он тоже позаимствовал. Если взглянуть на тусовки в сториз в Instagram Джигана, то можно заметить, как он копирует стиль и поведение зарубежных рэперов.
Кейт Миддлтон и принцесса Диана
А вот и две любимицы королевской семьи. В сети бурно обсуждают схожий стиль между Кейт
и Дианой.
У Миддлтон были аналогичные наряды при выписке из роддома. Когда Кейт родила первенца, то выписывалась из госпиталя в голубом платье в горошек. У Дианы было зеленое платье, но тоже в горошек. А вот с третьим ребенком, Миддлтон будто специально оделась также как и Диана: красное платье с белым воротником.