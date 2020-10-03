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Звезды, которые копируют друг друга

New Magazine
44 минуты назад
Им просто хочется быть похожими на своих кумиров, просто они не признаются в этом.
Звезды, которые копируют друг друга
Фото: New MagazineNew Magazine

Настя Ивлеева и Дуа Липа

Уже давно в сети обсуждают явный плагиат Насти Ивлеевой.
New Magazine
Девушка всё больше становится похожа на британскую певицу Дуа Липу. Стрижка, окрашивание, стиль Всё очень схоже. Однако сама Настя смеётся над этой ситуацией и не хочет признавать то, что берет пример с Дуа Липы.

Кайли Дженнер и Ким Кардашьян

Кайли Дженнер как и любая младшая сестра хочет быть похожа на старшую. Даже сам супруг Ким Кардашьян – Канье Уэст, как-то обвинил Кайли в том, что она во всём копирует Ким.
New Magazine
Но Кайли Дженнер этого и не стыдится. А Ким должно быть приятно, что младшая сестра восхищается её стилем.

Полина Гагарина и Дженнифер Лопес

В 2015 году Полина Гагарина представляла Россию на песенном конкурсе “Евровидение”. Её наряд был очень красивым: белое платье с проекцией на подоле. Только вот незадача. У Джей Ло было белое платье с такой же задумкой.
New Magazine
Гагарину сразу же уличили в плагиате. Но она долго молчать не стала и ответила на нападки. Девушка сказала, что платье было создано специально для неё российским дизайнером, а Лопес не первооткрыватель проекции на платье.

Егор Крид и Джастин Бибер

С того момента, как Крид попал в Black Star, его часто сравнивали с Бибером. Даже называли его русским Джастином Бибером.
New Magazine
Время идет, всё меняется, но Егор так и остался похож на Бибера. Правда “наш” Бибер более дерзкий.

Джиган и западные рэперы

Всем известно, как Джиган уважает западных рэперов. По всей видимости, даже пытается им подражать.
New Magazine
Вы видите эти сходства? Нет, не во внешности. Хотя и стиль он тоже позаимствовал. Если взглянуть на тусовки в сториз в Instagram Джигана, то можно заметить, как он копирует стиль и поведение зарубежных рэперов.

Кейт Миддлтон и принцесса Диана

А вот и две любимицы королевской семьи. В сети бурно обсуждают схожий стиль между Кейт и Дианой.
New Magazine
У Миддлтон были аналогичные наряды при выписке из роддома. Когда Кейт родила первенца, то выписывалась из госпиталя в голубом платье в горошек. У Дианы было зеленое платье, но тоже в горошек. А вот с третьим ребенком, Миддлтон будто специально оделась также как и Диана: красное платье с белым воротником.
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