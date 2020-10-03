«Вчера долго дискутировали с друзьями о том, почему наши седовласые друзья выбирают себе для «второго брака» двадцатилетних девушек. Как говорилось в фильме Сигала: «О чем с тобой т*******я?»,
«Но видимо хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни. Или нет? Как считаете, мужчины? Или дружить можно с теми «кому за 40», а т*****ь все-таки приятнее условную Дарью Коновалову?»,
«А то 39 скоро, я начинаю, ***, нервничать!!!».
«Бери пример с Аллы Пугачевой и не парься».