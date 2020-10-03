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Пользователи посоветовали Собчак брать пример с Пугачевой

Russianshowbiz.infoиещё 6
6 часов назад
В Инстаграме светская львица Ксения Собчак написала пост о том, что ее беспокоит и заставляет нервничать.
«Вчера долго дискутировали с друзьями о том, почему наши седовласые друзья выбирают себе для «второго брака» двадцатилетних девушек. Как говорилось в фильме Сигала: «О чем с тобой т*******я?»,
- отметила Ксения.
Столь значительная разница в возрасте предполагает, помимо прочего, разницу в интересах.
«Но видимо хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни. Или нет? Как считаете, мужчины? Или дружить можно с теми «кому за 40», а т*****ь все-таки приятнее условную Дарью Коновалову?»,
- задала вопрос Собчак.
Ксению эта тема беспокоит потому, что ей скоро исполнится 40 лет, а у нее муж, который каждый день по работе общается с молодыми актрисами. Она даже выразилась нецензурно:
«А то 39 скоро, я начинаю, ***, нервничать!!!».
Пользователи ответили Собчак:
«Бери пример с Аллы Пугачевой и не парься».
Звёзды,Дарья Коновалова,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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