Успенскую снова высмеяли за фотошоп

Поклонники звезды обратили внимание, что Успенская слишком "отфотошопила" себя на фотографии.

На снимке 66-летняя певица позирует дома в коричневом пальто. У нее яркий макияж, а волосы заплетены в косу.

"Лето уже позади, а осень набирает обороты", — подписала снимок Успенская, отметив, что в новом сезоне вновь станет членом жюри программы "Три аккорда".

@uspenskayalubov_official

Но подписчики не оценили явно помолодевшую при помощи то ли пластики, то ли компьютерных программ певицу:

"Ну и фотошоп… Лицо, извините, как лопата, неужели она сама этого не видит?", "Боже! Ничего живого не осталось, просто манекен!", "Кого обманываем, себя или нас?", "Пальто отдельно, а плоское лицо отдельно".

Однако некоторые подписчики вступились за Успенскую и призвали ее не слушать хейтеров.