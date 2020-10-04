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Новое фото Успенской высмеяли ее поклонники 

runews24.ru и ещё 4 55 минут назад
Успенскую снова высмеяли за фотошоп
Фото: @uspenskayalubov_official
Поклонники звезды обратили внимание, что Успенская слишком "отфотошопила" себя на фотографии.
На снимке 66-летняя певица позирует дома в коричневом пальто. У нее яркий макияж, а волосы заплетены в косу.

"Лето уже позади, а осень набирает обороты", — подписала снимок Успенская, отметив, что в новом сезоне вновь станет членом жюри программы "Три аккорда".

@uspenskayalubov_official
Но подписчики не оценили явно помолодевшую при помощи то ли пластики, то ли компьютерных программ певицу:

"Ну и фотошоп… Лицо, извините, как лопата, неужели она сама этого не видит?", "Боже! Ничего живого не осталось, просто манекен!", "Кого обманываем, себя или нас?", "Пальто отдельно, а плоское лицо отдельно".

Однако некоторые подписчики вступились за Успенскую и призвали ее не слушать хейтеров.
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