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Арзамасова поддержала Авербуха в день старта «Ледникового периода» 

WMJ.ru и ещё 2 1 час назад
Арзамасова трогательно поддержала Авербуха
Фото: WMJ.ru
На Первом канале стартует юбилейный сезон Ледникового периода.
С недавних пор Лиза Арзамасова и Илья Авербух перестали скрывать свой роман. Актриса в компании фигуриста появилась на шоу Урганта, а после сопроводила возлюбленного на съемках «Ледникового периода».
В преддверии старта шоу Арзамасова пожелала удачи и верного зрителя участникам, тренерам, организаторам в своем Instagram. Также Лиза обратилась и лично к Илье.

«Сил тебе и вдохновения»,

— нежно написала артистка.
Арзамасова вспомнила, как сама участвовала в шоу. Лиза призналась, что до сих пор испытывает огромное чувство благодарности за всё то, чему ее научили на льду. По словам актрисы, до этого она ни разу не надевала коньки.

"Учиться новому — огромная привилегия и удовольствие! Буду болеть не за пары, буду болеть за красоту, преодоление, целеустремлённость и радость",

— подписала публикацию артистка.
Напомним, что ранее Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом.
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Звёзды , Илья Авербух
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