45-летняя Яна Рудковская стала матерью уже в 4 раз. Для своего младшего ребенка продюсер не пожалела денежных средств и выбрала ему коляску от Dior за 500 тысяч рублей.

Малыш Арсений появился на свет 25 сентября. Однако Рудковская из-за некоторых проблем рожала его не сама, а прибегла к услугам суррогатной матери. Яна призналась, что они вместе с супругом Евгением Плющенко давно мечтали еще об одном ребенке, но самой женщине выносить его не удавалось.

На днях Рудковская поделилась со всем миром долгожданной новостью: у них с супругом родился малыш Арсений. Женщина выложила совместное фото с ребенком, а некоторые пользователи заявили, что малышу сильно повезло с родителями. И Рудковская, по всей видимости, решила это доказать.

Продюсер поделилась еще одним снимком – на этот раз с первой прогулки малыша. На фото все семейство позировало в нарядах от модного бренда Dior. Но не это больше всего привлекло фанатов. Они удивились, когда увидели, что детская коляска у маленького Арсения также от Dior. Ее подарила подруга звездного семейства – Ольга Смирнова

@rudkovskayaofficial

Рудковская призналась, что мечтала о такой коляске. Это роскошное средство передвижения для маленьких деток украшено уникальным принтом Dior Oblique, а также вставками из кожи. Стоимость такой коляски оценивается 6400 долларов (швейцарский сайт бренда). В переводе на рубли – 500 тысяч. Также в комплекте с коляской идет и маленькая сумка за 2300 долларов (180 тысяч рублей).