45-летняя Яна Рудковская
стала матерью уже в 4 раз. Для своего младшего ребенка продюсер не пожалела денежных средств и выбрала ему коляску от Dior за 500 тысяч рублей.
Малыш Арсений появился на свет 25 сентября. Однако Рудковская из-за некоторых проблем рожала его не сама, а прибегла к услугам суррогатной матери. Яна призналась, что они вместе с супругом Евгением Плющенко
давно мечтали еще об одном ребенке, но самой женщине выносить его не удавалось.
На днях Рудковская поделилась со всем миром долгожданной новостью: у них с супругом родился малыш Арсений. Женщина выложила совместное фото с ребенком, а некоторые пользователи заявили, что малышу сильно повезло с родителями. И Рудковская, по всей видимости, решила это доказать.
Продюсер поделилась еще одним снимком – на этот раз с первой прогулки малыша. На фото все семейство позировало в нарядах от модного бренда Dior. Но не это больше всего привлекло фанатов. Они удивились, когда увидели, что детская коляска у маленького Арсения также от Dior. Ее подарила подруга звездного семейства – Ольга Смирнова
.
Рудковская призналась, что мечтала о такой коляске. Это роскошное средство передвижения для маленьких деток украшено уникальным принтом Dior Oblique, а также вставками из кожи. Стоимость такой коляски оценивается 6400 долларов (швейцарский сайт бренда). В переводе на рубли – 500 тысяч. Также в комплекте с коляской идет и маленькая сумка за 2300 долларов (180 тысяч рублей).
Напомним, что недавно Яна на всю страну сообщила, что ей действительно 45 лет. Многие фолловеры сомневались, что звезда говорит правду. Однако она посоветовала хейтерам приехать в ее родной город Барнаул и спросить его жителей: ведь именно там Яна училась в школе, а позднее – в медицинском институте.