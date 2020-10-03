3 октября исполняется 85 лет Армену Джигарханяну . По словам его пасынка Степана Джигарханяна, сейчас актер счастливо живет со своей супругой Татьяной Власовой . Его окружают родные и любимые люди. Однако бывшая жена знаменитого артиста Виталина Цымбалюк-Романовская убеждена в обратном.

Она считает, что ее совместная жизнь с Арменом Джигарханяном была одним из лучших периодов в его жизни. И второго такого этапа у Армена Борисовича уже не будет. А вот у самой Виталины, возможно, все лучшее – впереди.

В интервью Teleprogramma.pro Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о том, как Армен Джигарханян обычно праздновал дни рождения, какие подарки получал и о том, что бы изменила в своем прошлом, если бы представилась такая возможность.

- Виталина, как вы считаете, вы все-таки оправились после развода?

- Это была нездоровая ситуация. И она не должна была произойти. Но в жизни иногда случаются неординарные вещи. Просто Армена Борисовича подвел возраст и состояние его здоровья. Но ничего страшного. Я считаю, что очень достойно себя повела.

- Как Армен Джигарханян обычно праздновал свои дни рождения?

- Он категорически не любит их отмечать. Обычно в этот день он сидел дома и никого не пускал. Очень редко поднимал телефонную трубку. А если и отвечал на звонки, то обычно общался с двумя-тремя людьми.

- А как же насчет подарков?

- Да, ему было приятно получать подарки, но не в этот день. А если Армен Борисович отмечал юбилей, то его нужно было справить в театре. Это делалось для популяризации деятельности коллектива. Он отмечал в ближайшие выходные дни или через неделю после дня рождения.

- А что вы сами обычно ему дарили?

- Я дарила не только в дни рождения. Мы постоянно что-то покупали – то, что ему нравится. Я дарила Армену Борисовичу красивые статуэтки. Он любит котов.

- А у вас есть все-таки хоть какая-то возможность поздравить Армена Борисовича?

- С ним же никто не общается. Это невозможно. А я не буду никому навязываться.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян еще в счастливые времена. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»

- Что бы вы изменили в совместной жизни с Арменом Джигарханяном, если бы у вас была возможность попасть в прошлое?

- Ничего. Я все делала правильно. Там было нечего менять. Я в своей жизни не сделала никакого поступка, за который мне бы пришлось извиняться. Я отвечаю за все свои действия.

- Может, можно было как-то предотвратить развод

- Я не привыкла иметь дело с бандитскими группировками. Поэтому я не могу вам ответить, что это мой конек. Может быть, во второй раз я повела бы себя еще круче, но считаю, что неплохо и для первого раза.

- Недавно вы дали интервью, где рассказали, что Армен Борисович остался в одиночестве и болен. Степан Джигарханян же назвал ваши слова ложью. Значит ли это, что он скрывает правду?

- Но это же невыгодно им. Если его состояние здоровья сильно ухудшилось, а это так, поскольку Армен Борисович уже два года не появляется в театре. И я считаю, что в этом виноваты люди, которые находятся с ним рядом. Они несут за него ответственность. Мне приятно, что каждое мое интервью вызывает бурю эмоций.

Но я не обращаю на это внимания. Мне все равно, что они говорят. Я вообще считаю, что все окружение Армена Борисовича, включая Степана, - это вообще какое-то несчастье. Оно не имеет отношение к понятию «культура», «интеллигенция». Все это на самом деле очень грустно. И главная трагедия этой ситуации – это потеря имиджа Армена Джигарханяна как актера и публичной личности в культурной среде. Его образ сильно испорчен.

- Какие у вас были отношения со Степаном Джигарханяном до развода?

- Никаких. Армен Борисович раньше не общался с ним вообще. 20 лет ничего не хотел о нем слышать. У Армена Борисовича даже не было телефона Степана. И у меня, соответственно, тоже не могло быть с ним никаких отношений. Я просто об этом знала и все.

Когда Армена Борисовича увезли и изолировали, прибежали люди, которых он всю жизнь терпеть не мог. Они старались любыми способами заработать себе дивиденды.

- Что будете делать 3 октября?

- В этот день я пойду к любимому стилисту. А еще у меня вечернее мероприятие. Я приглашена на презентацию книги молодой талантливой писательницы. Скажу по секрету, что она армянка. Так что мне приятно, что меня пригласили.

- Что бы вы пожелали Армену Джигарханяну в день его 85-летия?

- Поскольку для Армена Борисовича всегда было главным творчество - я хочу, чтобы зрители запомнили его как великого актера театра и кино.