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Джоли проиграла в суде Питту 

WMJ.ru 45 минут назад
Джоли проиграла в суде Питту
Фото: WMJ.ru
Суд отклонил просьбу актрисы.
Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году, однако их официальный развод состоялся год назад. Экс-супруги воспитывают 19-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокс. Судебные разбирательства бывших возлюбленных продолжаются.
Актриса попросила отстранить от дела судью Джона У. Аудеркерка, который скрыл факт о недавнем сотрудничестве с адвокатами Питта. Тем не менее прошение Джоли было отклонено. Судебные документы свидетельствуют, что дело все еще поручено У. Аудеркерку по всем направлениям. Источник издания UsWeekly сообщил, что он будет председательствовать по делу между Питтом и Джоли.
Адвокаты Анджелины уже дали комментарии. Они рассказали, что актриса не хотела навредить ведению дела, а пыталась добиться справедливости. Джоли хочет, чтобы процесс был прозрачным и беспристрастным.
Напомним, что ранее стала известна реакция Джоли на новый роман Питта.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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