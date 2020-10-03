Новая стрижка Яковлевой ужаснула фанатов

Елена Яковлева редко отходит от своего привычного образа белокурой красавицы. В этот раз актриса не стала изменять себе, но волосы обрезала слишком коротко, за что и поплатилась.

59-летняя Елена Яковлева редко делится своими снимками в социальных сетях. Однако если уж звезда выкладывает свои снимки, то ее поклонников они приводят в восторг. Но на этот раз в сети появилось новое фото актрисы, которое пользователи раскритиковали.

Причиной такого явления стала новая прическа актрисы. Она сильно разочаровала фанатов Елены, которые принялись критиковать Яковлеву за неудачный выбор образа.

@elena_yakovleva_best_actress

Многие поклонники сочли, что короткая стрижка Яковлевой идет. Однако нашлись и те, кто в измененном имидже актрисы не увидел красоты и эффектности. Интернет-пользователи решили, что такая стрижка и плохо уложенные волосы Елене не идут.

«Лену с утра подняли, разбудить забыли»,

«Ужасное фото, уберите его»,

«Страх страшный»,

«Что у вас на голове?»,

«Елена, вы почему грустите?»,

— принялись комментировать пользователи сети фото.

Фанаты отметили, что на снимке Елена выглядит грустной и уставшей. Пользователей сети смутило выражение лица их кумира. Они решили, что в жизни Яковлевой произошли не самые лучшие перемены, из-за чего она и выглядит так блекло.