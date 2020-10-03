Новая стрижка Яковлевой ужаснула фанатов

Елена Яковлева
редко отходит от своего привычного образа белокурой красавицы. В этот раз актриса не стала изменять себе, но волосы обрезала слишком коротко, за что и поплатилась.
59-летняя Елена Яковлева редко делится своими снимками в социальных сетях. Однако если уж звезда выкладывает свои снимки, то ее поклонников они приводят в восторг. Но на этот раз в сети появилось новое фото актрисы, которое пользователи раскритиковали.
Причиной такого явления стала новая прическа актрисы. Она сильно разочаровала фанатов Елены, которые принялись критиковать Яковлеву за неудачный выбор образа.
@elena_yakovleva_best_actress
Многие поклонники сочли, что короткая стрижка Яковлевой идет. Однако нашлись и те, кто в измененном имидже актрисы не увидел красоты и эффектности. Интернет-пользователи решили, что такая стрижка и плохо уложенные волосы Елене не идут.
«Лену с утра подняли, разбудить забыли»,
«Ужасное фото, уберите его»,
«Елена, вы почему грустите?»,
— принялись комментировать пользователи сети фото.
Фанаты отметили, что на снимке Елена выглядит грустной и уставшей. Пользователей сети смутило выражение лица их кумира. Они решили, что в жизни Яковлевой произошли не самые лучшие перемены, из-за чего она и выглядит так блекло.
Напомним, что короткую стрижку Яковлева уже делала в последний летний месяц. Тогда же поклонникам ее новая прическа понравилась. Они даже сочли, что актриса благодаря стрижке помолодела и стала выглядеть более элегантно. Причина того, почему в этот раз фанатов ужаснула прическа Яковлевой, неизвестна.