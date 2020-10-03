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Кирилл Андреев из «Иванушек International» похудел на 10 кг за 3 месяца 

Passion.ru 1 час назад
«Иванушка» похудел на 10 кг за 3 месяца
Фото: Passion.ru
Певец не только похвастался достижениями, но и рассказал, как ему удалось добиться таких результатов.
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев взялся за свой вес еще три месяца назад. Исполнитель поставил себе цель сбросить лишние килограммы и все это время упорно шел к своей мечте. Сегодня он с гордостью рассказывает о результатах — Кирилл потерял 10 кг.
О том, как ему удалось добиться стройности, Андреев рассказал на своей странице в Инстаграм. По словам исполнителя, справиться с лишним весом ему помог спорт. В качестве тренировок солист «Иванушек» выбрал спортивную ходьбу и не прогадал. Занятия на свежем воздухе принесли отличный результат.

«В начале своего спортивного опыта я не знал, смогу ли втянуться. И вы знаете — да. Это очень мотивирует. И меня тянет в лес, тянет в парк. День, два проходит, и я понимаю, что чего-то не хватает, и нужно опять обязательно заниматься. Эта привычка очень хорошая, и, дай бог, по жизни она будет преследовать меня»,

— поделился с подписчиками Андреев.
Поклонники поддержали певца, некоторые даже признались, что Кирилл замотивировал их на собственные спортивные подвиги.

«Кирилл Александрович, Вы молодчина, теперь последуют вашему примеру»,

«На гастроли пешком ходить будешь… вышел на день раньше раз и на проезде экономия»,

«Кирилл— красавчик! Так держать! Замечательный пример для всех»,

«Минус 10! Возьмите с собой, правда не факт, что выживу, но рискнуть можно…»,

— оставляют комментарии подписчики.
Кирилл Андреев — бессменный солист группы «Иванушки International». В 2000 году он женился на Лолите Аликуловой. В этом же году у пары появился сын, которого они назвали Кириллом.
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