Спортивно-развлекательный проект «Ледниковый период» вернулся в эфир после четырехлетнего перерыва. Самые яркие и популярные звезды отечественного шоу-бизнеса попробуют свои силы на льду в паре с профессиональными фигуристами.

— комментируют зрители выступление артистов. Слухи подогревает и недавнее их совместное интервью, где Ольга и Дмитрий отвечали на вопросы друг об друге. Удивительно, насколько хорошо Бузова знает своего напарника Соловьева!