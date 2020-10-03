Бузову уличили в новом романе 

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Поклонники Ольги Бузовой уличили артистку в новом романе.

На днях звезда появилась в проекте "Ледниковый период" в паре с Дмитрием Соловьевым . Фанатам певицы так понравился ее тандем с фигуристом, что они заподозрили Бузову в романе с партнером.

@dmitry_solovyev

«Вы видели, как они смотрят друг на друга?»,

«Такие нежные движения, объятия и искренняя улыбка»,

«У Дмитрия явно влюбленный взгляд»,

«Заметили, как они постоянно хотят взять друг друга за руку?».

Домыслы фанатов подогревает недавнее совместное интервью Ольги и Дмитрия, в котором они отвечали на вопросы друг о друге. Как оказалось, Бузова отлично знает Соловьева.