Бузову уличили в новом романе 

Поклонники Ольги Бузовой уличили артистку в новом романе.
На днях звезда появилась в проекте "Ледниковый период" в паре с Дмитрием Соловьевым. Фанатам певицы так понравился ее тандем с фигуристом, что они заподозрили Бузову в романе с партнером.
@dmitry_solovyev
«Вы видели, как они смотрят друг на друга?»,
«Такие нежные движения, объятия и искренняя улыбка»,
«У Дмитрия явно влюбленный взгляд»,
«Заметили, как они постоянно хотят взять друг друга за руку?».
Домыслы фанатов подогревает недавнее совместное интервью Ольги и Дмитрия, в котором они отвечали на вопросы друг о друге. Как оказалось, Бузова отлично знает Соловьева.