Монеточка рассказала о романе с продюсером 

«Это было очень тяжело. Пару раз были моменты, когда я в слезах звонила маме и говорила, как я на это могла согласиться. Но теперь, когда съемки закончились, прошло время, я поняла, что очень скучаю по этому процессу.. Это был фильм о «Грушинском фестивале», о семье. Мы снимались там с Сергеем Буруновым, с Ириной Пеговой», — рассказала Гырдымова.