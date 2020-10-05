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Монеточка рассказала о романе с продюсером 

Ura.Ru и ещё 1 3 часа назад
Монеточка рассказала о романе с продюсером
Фото: Ura.Ru
Певица из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка стала гостем программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Там она рассказала о дебюте в кино, новом альбоме и отношениях с продюсером.

«Это было очень тяжело. Пару раз были моменты, когда я в слезах звонила маме и говорила, как я на это могла согласиться. Но теперь, когда съемки закончились, прошло время, я поняла, что очень скучаю по этому процессу.. Это был фильм о «Грушинском фестивале», о семье. Мы снимались там с Сергеем Буруновым, с Ириной Пеговой», — рассказала Гырдымова.

Название фильма она не назвала, но отметила, что картину снимали Илья Аксенов, Жора Крыжовников и Алексей Казаков.
После разговора о кино в студию пригласили музыкального продюсера Монеточки — Витю Исаева. Они вместе рассказали про свои отношения и про новый альбом «Декоративно-прикладное искусство», после чего исполнили песню «Крошка».
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Звёзды , Алексей Казаков , Ирина Пегова , Елизавета Гырдымова , Илья Аксенов , Жора Крыжовников
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