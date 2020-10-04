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Поклонники не смогли узнать Игоря Николаева на новых фото в сети 

Passion.ru и ещё 3 1 час назад
В Сети не узнали изменившегося Николаева
Фото: Passion.ru
Певец и композитор сильно набрал в весе и стал почти неузнаваем.
Поклонники помнят Игоря Николаева стройным красавцем с шикарными локонами и густыми усами, но в последнее время публика с трудом узнает знаменитого певца и композитора: Игорь набрал лишние килограммы, и похоже вес музыканта только увеличивается.
На новых фото, которые в своем Инстаграм разместил певец Дима Билан, узнать композитора почти невозможно. Музыканты пришли вместе на радио, и исполнитель решил поделиться совместным снимком с коллегами.
@bilanofficial
Поклонники не верят, что на фото их кумир.

«Это не он!», — гласит один из комментариев под фотографией.

Больше всего поклонников удивляет, что на снимках в собственном Инстаграм Игорь Николаев выглядит совсем по-другому: там он сильно отличается от упитанного мужчины, который появился в студии радиостанции. На снимках недельной давности музыкант демонстрирует завидную стройность.
@igor_nikolaev_music
Напомним, ранее музыкант попал в больницу с подозрением на коронавирус, тем не менее его супруга рассказала, что результаты тестов на опасное заболевание оказались отрицательными. Возможно именно долгое нахождение на самоизоляции стало причиной набора лишних килограммов.
Сегодня Игорь Николаев женат в третий раз. Его избранницей стала Юлия Проскурякова, с которой он познакомился после тяжелого разрыва с Наташей Королевой — вторая супруга артиста ушла к стриптизеру Сергею Глушко (Тарзану). Пара воспитывает дочь Веронику, которая появилась на свет в 2015 году. У Игоря Никрлаева также есть дочь от первого брака с одноклассницей Еленой Кудряшевой. Девочку зовут Юлия. Она проживает в Майами и занимается музыкой.
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Звёзды , Игорь Николаев , Дима Билан , Юлия Проскурякова , Наташа Королева , Сергей Глушко
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