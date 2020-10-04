В Сети не узнали изменившегося Николаева

Певец и композитор сильно набрал в весе и стал почти неузнаваем.

Поклонники помнят Игоря Николаева стройным красавцем с шикарными локонами и густыми усами, но в последнее время публика с трудом узнает знаменитого певца и композитора: Игорь набрал лишние килограммы, и похоже вес музыканта только увеличивается.

На новых фото, которые в своем Инстаграм разместил певец Дима Билан , узнать композитора почти невозможно. Музыканты пришли вместе на радио, и исполнитель решил поделиться совместным снимком с коллегами.

@bilanofficial

Поклонники не верят, что на фото их кумир.

«Это не он!», — гласит один из комментариев под фотографией.

Больше всего поклонников удивляет, что на снимках в собственном Инстаграм Игорь Николаев выглядит совсем по-другому: там он сильно отличается от упитанного мужчины, который появился в студии радиостанции. На снимках недельной давности музыкант демонстрирует завидную стройность.

@igor_nikolaev_music

Напомним, ранее музыкант попал в больницу с подозрением на коронавирус, тем не менее его супруга рассказала, что результаты тестов на опасное заболевание оказались отрицательными. Возможно именно долгое нахождение на самоизоляции стало причиной набора лишних килограммов.