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Киркоров рассказал о шикарном отдыхе на президентской вилле 

Полина Алферова 1 час назад
Киркоров отдохнул за 200 тысяч рублей за сутки
Фото: @fkirkorov
В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ певец Филипп Киркоров рассказал о роскошном отдыхе в Греции. Артист устроил себе полноценный отпуск на президентской вилле и провел в стране несколько недель. Кстати, шикарный номер обошелся Киркорову в двести тысяч рублей за сутки.
«Впервые за 35 лет моей звездной карьеры я узнал, что такое отдых. Обычно это все совмещалось с работой в Сочи, в Крыму. На гастролях в Турции, Греции. Днем купаешься, вечером работаешь. А тут целый день отдых. Делай, что хочешь, ешь, что хочешь. Дети — счастье. Я наконец-то разглядел своих детей с момента их рождения. Я просто счастливый человек. Вот такой классный был отдых, чего и вам желаю».
Артисту пришлось раньше запланированного времени вернуться на родину, так как его отец Бедрос Киркоров заболел коронавирусом. Филипп Киркоров верит, что отец поправится.
Ранее «Рамблер» писал о том, что пассия Тарзана рассказала о своей боли после предательства.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Бедрос Киркоров , НТВ
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