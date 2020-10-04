Киркоров отдохнул за 200 тысяч рублей за сутки

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ певец Филипп Киркоров рассказал о роскошном отдыхе в Греции. Артист устроил себе полноценный отпуск на президентской вилле и провел в стране несколько недель. Кстати, шикарный номер обошелся Киркорову в двести тысяч рублей за сутки.

«Впервые за 35 лет моей звездной карьеры я узнал, что такое отдых. Обычно это все совмещалось с работой в Сочи, в Крыму. На гастролях в Турции, Греции. Днем купаешься, вечером работаешь. А тут целый день отдых. Делай, что хочешь, ешь, что хочешь. Дети — счастье. Я наконец-то разглядел своих детей с момента их рождения. Я просто счастливый человек. Вот такой классный был отдых, чего и вам желаю».